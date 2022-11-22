Starlink vs "Старлінк": компанія Ілона Маска подала до суду на українських айтішників

За словами засновника української IT-компанії Сергія Дулицького, представники SpaceX ще в 2021 році зв'язалися з ним і вимагали відмовитися від бренду.

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Американська компанія SpaceX, що належить бізнесменові Ілону Маску, подала позов проти українських компаній ТОВ "Старлінк" та "Укрпатент". Американська компанія вимагає достроково припинити реєстрацію торгової марки української компанії, назва якої збігається з назвою дочірньої компанії SpaceX — Starlink. Про це повідомляє інтернет-ресурс dev.ua.

Видання посилається на постанову київського Господарського суду від 24 жовтня, в якій йдеться про відкриття провадження у цій справі. Перше засідання у судовій справі заплановане на 8 грудня.

У розмові із журналістами засновник української компанії Сергій Дулицький розповів, що українське ТОВ "Старлінк" згідно з реєстром було зареєстроване ще в 2009 році. Його підприємство надає IT-послуги під брендом StarLink вже дуже давно — понад 14 років.

[ + – ] Дані з каталогу підприємств України

Водночас американська Starlink з'явилася в Україні у квітні 2022 року. Вона називається ТОВ "Старлінк Юкрейн", і після початку війни надає в Україні послуги супутникового інтернету.

Дулицький також повідомив, що ще до війни в 2021 році представники американської тезки зв'язалися з ним і вимагали відмовитися від бренду.

"Причина: Starlink — це всесвітньо відомий бренд. Тому віддайте", — сказав Дулицький.

Водночас бізнесмен підкреслив, що не хоче просто так віддавати назву американській компанії, але припускає, що може піти на діалог зі SpaceX, якщо американці компенсують його фірмі втрати, пов'язані з відмовою від бренду.

"Ми ж не винні в тому, що обрали таку назву. До речі, ще задовго до того, як з'явився сам Starlink", — зазначив Дулицький і додав, що його компанія під цим брендом відома на IT-ринку багатьом клієнтам.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ турбують збої у роботі супутникового інтернету Starlink. Як повідомили журналісти CNN, на початку листопада 1 300 військових супутників раптом відключилися через дискусії щодо фінансування проєкту.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 31 жовтня повідомив, що в Україні працює понад 20 тисяч терміналів Starlink для забезпечення високошвидкісного супутникового доступу до інтернету. За словами чиновника, Starlink продовжуватиме функціонувати в країні, оскільки наразі це елемент критичної інфраструктури.