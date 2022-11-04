Відключилися 1300 терміналів: ЗСУ хвилюють збої супутникового інтернету Starlink, – CNN

Суперечки про оплату за інтернет призвели до відключення супутників у зоні бойових дій. Більшість терміналів купили уряди США, Польщі та Великобританії, вони ж сплачували частину сум за підключення послуги, заявили у SpaceX.

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Збої у роботі супутникового інтернету Starlink хвилюють Збройні Сили України. Про це повідомив американський телеканал CNN з посиланням на два джерела, знайомі із ситуацією.

Побоювання посилилися минулого тижня, коли 1300 військових супутників раптом відключилися через дискусію про фінансування проєкту.

Невеликі та прості у використанні супутникові тарілки, виготовлені приватною космічною компанією SpaceX, визнані революційним джерелом зв'язку у ЗСУ. Технології дозволяють воювати і бути в мережі, навіть коли мобільні мережі та інтернет знищені, зазначив CNN.

[ + – ] Компанія SpaceX веде переговори щодо фінансування проєкту Starlink в Україні Фото: hightech.fm

Високопоставлений представник американського Міністерства оборони розповів про продовження переговорів із компанією SpaceX щодо фінансування проєкту Starlink в Україні. Ілон Маск у жовтні заявив про продовження фінансування української мережі Starlink.

"Переговори йдуть дуже активно. Усі знають, що ми збираємося їм заплатити. Департамент хоче мати письмові зобов'язання, ми непокоїмося, що він (Ілон Маск) передумає", — сказав чиновник.

Коли вимикали супутники Starlink в Україні?

Останнє відключення супутників зафіксували 24 жовтня. Один із співрозмовників CNN назвав це "величезною проблемою" для українських військових. За його словами, термінали відключили через відсутність фінансування.

Відключився блок із 1300 терміналів, які Україна придбала в березні у британської компанії та використала у зоні бойових дій.

"SpaceX стягувала з українських військових 2500 доларів на місяць за підключення кожної одиниці. До вересня цін зросла майже до 20 мільйонів доларів. Зрештою, ЗСУ більше не могли дозволити собі заплатити", – сказала людина, поінформована з цього питання.

[ + – ] В Україні майже 20 000 терміналів Starlink

Високопосадовець підтвердив збій, назвавши інтернет Starlink дуже важливим ресурсом у війні з Росією.

Рахунок за інтернет Starlink

Міністерство оборони України, за даними джерел, просило британських колег сплатити щомісячний рахунок на 3,25 мільйона доларів до повного відключення терміналів у жовтні. Після обговорень у міністерствах вирішили, що військові можливості мають вищий пріоритет, сказав британський чиновник.

"Ми розглядаємо та визначаємо пріоритетність усіх нових запитів з погляду впливу на підтримку України у захисті її народу від вторгнення Путіна", — пояснив він CNN.

SpaceX у вересні відправила до Пентагона листа, в якому йшлося, що в Україні майже 20 000 терміналів Starlink. Більшість куплено за кошти зовнішнього фінансування — урядів США, Польщі та Великобританії, саме влада цих країн оплачувала близько 30% щомісячного рахунку за підключення, заявили в компанії.

Скільки терміналів експлуатують українські військові, невідомо, але відключені 1300 штук становлять значну частину, зазначили співрозмовники.

Нагадаємо, що за даними міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, в Україні працює понад 20 тис. терміналів Starlink. Міністр наголосив, що для країни це елемент критичної інфраструктури.

SpaceX у середині жовтня вела розмови з Пентагоном і погрожувала припинити фінансування Starlink в Україні. Компанія просила американських чиновників самостійно шукати десятки мільйонів доларів на місяць на проєкт.