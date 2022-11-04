Отключились 1300 терминалов: ВСУ беспокоят сбои спутникового интернета Starlink, – CNN

Споры об оплате за интернет привели к отключению спутников в зоне боевых действий. Большинство терминалов купили правительства США, Польши и Великобритании, они же оплачивали часть сумм за подключение услуги, заявили в SpaceX.

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Сбои в работе спутникового интернета Starlink беспокоят Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Опасения усилились на прошлой неделе, когда 1300 военных спутников вдруг отключились из-за дискуссий о финансировании проекта.

Небольшие и простые в использовании спутниковые тарелки, изготовленные частной космической компанией SpaceX, признаны революционным источником связи в ВСУ. Технологии позволяют воевать и быть в сети, даже когда мобильные сети и интернет уничтожены, отметил CNN.

[ + – ] Компания SpaceX ведет переговоры о финансировании проекта Starlink в Украине Фото: hightech.fm

Высокопоставленный представитель американского Министерства обороны рассказал о продолжении переговоров с компанией SpaceX о финансировании проекта Starlink в Украине. Илон Маск в октябре завил о продолжении финансирования украинской сети Starlink.

"Переговоры идут очень активно. Все знают, что мы собираемся им заплатить. Департамент хочет иметь письменные обязательства, мы беспокоимся, что он (Илон Маск) передумает", — сказал чиновник.

Когда отключали спутники Starlink в Украине?

Последнее отключение спутников зафиксировали 24 октября. Один из собеседников CNN назвал это "огромной проблемой" для украинских военных. По его словам, терминалы отключили из-за отсутствия финансирования.

Отключился блок из 1300 терминалов, которые Украина приобрела в марте у британской компании и использовала в зоне боевых действий.

"SpaceX взимала с украинских военных 2500 долларов в месяц за подключение каждой единицы. К сентябрю цен выросла почти до 20 миллионов долларов. В конце концов, ВСУ больше не могли позволить себе заплатить", – сказал человек, проинформированный по этому вопросу.

[ + – ] В Украине почти 20 000 терминалов Starlink

Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил сбой, назвав интернет Starlink очень важным ресурсом в войне с Россией.

Счет за интернет Starlink

Министерство обороны Украины, по данным источников, просило британских коллег оплатить ежемесячный счет на 3,25 миллионов долларов до полного отключения терминалов в октябре. После обсуждений в министерствах решили что военные возможности имеют более высокий приоритет, сказал британский чиновник.

"Мы рассматриваем и определяем приоритетность всех новых запросов с точки зрения влияния на поддержку Украины в защите ее народа от вторжения Путина", — объяснил он CNN.

SpaceX в сентябре отправила в Пентагон письмо, в котором говорилось, что в Украине почти 20 000 терминалов Starlink. Большинство куплено за счет внешнего финансирования — правительств США, Польши и Великобритании, именно власти этих стран оплачивали около 30% ежемесячного счета за подключение, заявили в компании.

Сколько терминалов эксплуатируют украинские военные неизвестно, но отключенные 1 300 штук составляют значительную часть, отметили собеседники.

Напомним, что по данным министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в Украине работает более чем 20 тыс. терминалов Starlink. Министр подчеркнул, что для страны это элемент критической инфраструктуры.

SpaceX в середине октябре вела разговоры с Пентагоном и грозилась прекратить финансирование Starlink в Украине. Компания просила американских чиновников самостоятельно искать десятки миллионов долларов в месяц на проект.