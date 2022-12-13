Отмена НДС и пошлин на генераторы и Starlink: Верховная Рада проголосовала за законопроект

На законодательном уровне также разрешено хранить без лицензии до 2000 литров топлива. В случае превышения нормы необходимо обратиться в налоговую службу.

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Депутаты Верховной Рады проголосовали за отмену положения об уплате налога на добавленную стоимость и пошлин при ввозе на территорию Украины генераторов, систем спутникового интернета Starlink и оборудования для производства электрогенераторных установок. Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

За законопроекты, предложенные депутатом Дмитрием Разумковым #8196/8197 о способствовании возобновлению энергетической инфраструктуры Украины проголосовали соответственно 331 и 332 народных депутатов.

Сообщается, что изменения в законодательстве коснутся не только предприятий, но и физических лиц. Кроме того, Ярослав Железняк внес правку о почтовых, и экспресс-отправках. Новые стандарты будут действовать до мая 2023 года.

Еще в Раде решили предоставить украинцам возможность хранить топливо без лицензии. Однако объем топлива не должен превышать 2000 литров. В противном случае необходимо обратиться по декларативному принципу в налоговую.

Ввоз оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, предоставленного международной организацией Energy Community также освобождается от НДС и пошлины.

Ранее сообщалось, что в Украине собираются отменить льготную систему налогообложения, по которой предприятиям разрешалось платить всего 2% от дохода вместо довоенных 5%. Отмена будет происходить постепенно, депутаты планируют разработать продолжительный переходный период.

Фокус также писал, что Верховная Рада вскоре может принять изменения в Налоговый кодекс. Речь идет о передаче функции налогового агента ФОПов третьей группы банкам. По мнению юриста Ивана Марынюка, нововведение облегчит жизнь предпринимателям и позволит заработать банкам.

Напомним, что Владимир Зеленский призвал западные страны помочь энергетике Украины. Президент заявил, что до завершения отопительного сезона Украине необходимо подключиться к европейской сети операторов электричества.