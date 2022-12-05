Вместо бухгалтера: поможет ли ФОПам передача банку функции платить единый налог

Верховная Рада вскоре может принять изменения в Налоговый кодекс – речь идет о передаче функции налогового агента ФОПов третьей группы банкам.

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Сегодня ФОПы на едином налоге третьей группы сами заботятся о своевременности и полноте уплаты налогов, ведут налоговую отчетность. Однако народные депутаты планирую упростить работу предпринимателей, передав функцию платить налог банку, который обслуживает бизнес, о чем говорится в законопроекте №8226 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об особом режиме налогообложения отдельных плательщиков третьей группы единого налога". Как пишет Фокус в новой статье "Банк следит за тобой. Как и когда налоговая будет получать сведения о счетах ФОПов", законопроект №8226 меняет процедуры уплаты налогов ФОПами третьей группы на едином налоге.

"Новые изменения вводят институт налоговых агентов для ФОПов 3 группы в качестве банков. То есть, по поручению ФОПа обслуживающий банк будет самостоятельно рассчитывать и уплачивать единый налог и единый социальный взнос, а также представлять налоговую отчетность. Этой опцией смогут воспользоваться ФОПы 3 группы, которые не используют наемный труд, не являются плательщиком НДС, получают средства исключительно в безналичной форме в пределах разрешенного лимита", — отметил Иван Марынюк, юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

Он объяснил: сегодня ФОПы третьей группы самостоятельно ведут учет доходов, рассчитывают налоговые обязательства, представляют отчетность и уплачивают налоги.

"Иногда последним помогают бухгалтеры. На самом деле, в этом нет ничего сложного. В последние годы все максимально упростили и подготовили достаточное количество образовательного материала, как это делать через электронный кабинет", — говорит Иван Марынюк.

Проектом закона №8226 предлагается ФОПам третьей группы единого налога открыть специальный предпринимательский счет, подать заявление с информацией о счете налоговой и передать банку функцию платежного агента, который будет списывать со счета суммы налогов. Иван Марынюк считает, что после этого предпринимателям остается только работать и зарабатывать.

"Нововведение только облегчит жизнь предпринимателям и позволит заработать банку на обслуживании таких процессов", — уверен Иван Марынюк.

"Банк при зачислении средств на специальный предпринимательский счет плательщика будет удерживать налог с суммы зачисления по соответствующей ставке, установленной законом, и не позднее следующих 2 рабочих дней перечислять налог в соответствующий бюджет. За счет средств на специальном предпринимательском счете банк в качестве налогового агента плательщика третьей группы будет платить также и единый взнос. Правда, плательщику нужно будет следить, чтобы на специальном счете по состоянию на первое число отчетного месяца всегда были средства, необходимые для уплаты таких платежей, в противном случае, банк будет вынужден направить в контролирующий орган уведомление об отсутствии необходимых средств на счете, что станет основанием для утраты плательщиком возможности выполнять свои налоговые обязанности в особом упрощенном порядке", — объяснила Алена Палий, юрист Stron Legal Services.

[ + – ] Предлагается, чтобы вместо предпринимателя налоги с его счета на бюджетные счета переводил банк, где открыт спецсчет ФОПа Фото: Pixabay

По мнению адвоката, советника TOTUM LF Яны Михайлюк, указанный законопроект фактически может быть полезен ФОПам, получающих таким образом заработную плату, то есть когда есть один контрагент и фактически один тип операций.

Несмотря на определенное упрощение процедуры, обязанность подачи налоговой декларации ФОПом остается. Кроме того, если контрагент оплатил на счет ФОПа, а затем идет отмена операции – получатель должен возвращать средства – то возникает ситуация, когда банк уже перевел в бюджет сумму налога, то есть, предприниматель просто теряет деньги.

Юристы считают, что такой подход, однозначно, имеет недостатки, так как ведет к реальным потерям денег малых предпринимателей третьей группы.

Налоговый консультант Александра Томашевская и вовсе называет проект №8226 вредительским.

"Я лично считаю этот проект ненужным и вредным. Во-первых, авансирование бюджета и уплата налога в режиме 24/7 – это превышение полномочий налоговых органов в процедурах администрирования налогов. Также нормы создают колоссальные расходы по администрированию и взиманию налогов для банков. Такой подход ограничивает налогоплательщика, создает конфликт в случае выхода за пределы формата работы, например, при найме работника или выплате доходов другим лицам. Клиент в ловушке, поскольку он не может повлиять на возврат переплаченного налога, а также я вижу потенциальные конфликты с налоговыми органами, вызванные ошибками или халатностью работы специалистов банка", — объяснила Александра Томашевская.

Напомним, по данным Опендатабот, налоговый долг вырос на 15% — 16,8 млрд грн, а общая сумма задолженности по налогам в стране составляет 124 млрд грн.

Ранее юристы рассказали Фокусу, какие налоговые проверки разрешены и какие запрещены во время войны.