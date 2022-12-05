Вместо бухгалтера: поможет ли ФОПам передача банку функции платить единый налог
Верховная Рада вскоре может принять изменения в Налоговый кодекс – речь идет о передаче функции налогового агента ФОПов третьей группы банкам.
Сегодня ФОПы на едином налоге третьей группы сами заботятся о своевременности и полноте уплаты налогов, ведут налоговую отчетность. Однако народные депутаты планирую упростить работу предпринимателей, передав функцию платить налог банку, который обслуживает бизнес, о чем говорится в законопроекте №8226 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об особом режиме налогообложения отдельных плательщиков третьей группы единого налога". Как пишет Фокус в новой статье "Банк следит за тобой. Как и когда налоговая будет получать сведения о счетах ФОПов", законопроект №8226 меняет процедуры уплаты налогов ФОПами третьей группы на едином налоге.
"Новые изменения вводят институт налоговых агентов для ФОПов 3 группы в качестве банков. То есть, по поручению ФОПа обслуживающий банк будет самостоятельно рассчитывать и уплачивать единый налог и единый социальный взнос, а также представлять налоговую отчетность. Этой опцией смогут воспользоваться ФОПы 3 группы, которые не используют наемный труд, не являются плательщиком НДС, получают средства исключительно в безналичной форме в пределах разрешенного лимита", — отметил Иван Марынюк, юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры".
Он объяснил: сегодня ФОПы третьей группы самостоятельно ведут учет доходов, рассчитывают налоговые обязательства, представляют отчетность и уплачивают налоги.
"Иногда последним помогают бухгалтеры. На самом деле, в этом нет ничего сложного. В последние годы все максимально упростили и подготовили достаточное количество образовательного материала, как это делать через электронный кабинет", — говорит Иван Марынюк.
Проектом закона №8226 предлагается ФОПам третьей группы единого налога открыть специальный предпринимательский счет, подать заявление с информацией о счете налоговой и передать банку функцию платежного агента, который будет списывать со счета суммы налогов. Иван Марынюк считает, что после этого предпринимателям остается только работать и зарабатывать.
"Нововведение только облегчит жизнь предпринимателям и позволит заработать банку на обслуживании таких процессов", — уверен Иван Марынюк.
"Банк при зачислении средств на специальный предпринимательский счет плательщика будет удерживать налог с суммы зачисления по соответствующей ставке, установленной законом, и не позднее следующих 2 рабочих дней перечислять налог в соответствующий бюджет. За счет средств на специальном предпринимательском счете банк в качестве налогового агента плательщика третьей группы будет платить также и единый взнос. Правда, плательщику нужно будет следить, чтобы на специальном счете по состоянию на первое число отчетного месяца всегда были средства, необходимые для уплаты таких платежей, в противном случае, банк будет вынужден направить в контролирующий орган уведомление об отсутствии необходимых средств на счете, что станет основанием для утраты плательщиком возможности выполнять свои налоговые обязанности в особом упрощенном порядке", — объяснила Алена Палий, юрист Stron Legal Services.
По мнению адвоката, советника TOTUM LF Яны Михайлюк, указанный законопроект фактически может быть полезен ФОПам, получающих таким образом заработную плату, то есть когда есть один контрагент и фактически один тип операций.
Несмотря на определенное упрощение процедуры, обязанность подачи налоговой декларации ФОПом остается. Кроме того, если контрагент оплатил на счет ФОПа, а затем идет отмена операции – получатель должен возвращать средства – то возникает ситуация, когда банк уже перевел в бюджет сумму налога, то есть, предприниматель просто теряет деньги.
Юристы считают, что такой подход, однозначно, имеет недостатки, так как ведет к реальным потерям денег малых предпринимателей третьей группы.
Налоговый консультант Александра Томашевская и вовсе называет проект №8226 вредительским.
"Я лично считаю этот проект ненужным и вредным. Во-первых, авансирование бюджета и уплата налога в режиме 24/7 – это превышение полномочий налоговых органов в процедурах администрирования налогов. Также нормы создают колоссальные расходы по администрированию и взиманию налогов для банков. Такой подход ограничивает налогоплательщика, создает конфликт в случае выхода за пределы формата работы, например, при найме работника или выплате доходов другим лицам. Клиент в ловушке, поскольку он не может повлиять на возврат переплаченного налога, а также я вижу потенциальные конфликты с налоговыми органами, вызванные ошибками или халатностью работы специалистов банка", — объяснила Александра Томашевская.
Напомним, по данным Опендатабот, налоговый долг вырос на 15% — 16,8 млрд грн, а общая сумма задолженности по налогам в стране составляет 124 млрд грн.
Ранее юристы рассказали Фокусу, какие налоговые проверки разрешены и какие запрещены во время войны.