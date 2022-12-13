Трансформаторы, генераторы и €1,5 млрд: Зеленский призвал Запад помочь энергетике Украины (видео)

По словам главы государства, до завершения отопительного сезона нужно подключиться к европейской сети операторов электричества. Такая процедура стоит около 800 миллионов евро.

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Украине нужно не менее 1,5 млрд евро, чтобы провести поверхностное восстановление разрушенных армией России энергетических объектов. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции "Солидарность с украинским народом" в Париже, трансляция события велась в эфире единого телемарафона.

"Большинство наших электростанций повреждено или разрушено обстрелами: все гидро- и тепловые электростанции. Один из ударов спровоцировал отключение всех атомных блоков", — объяснил глава государства.

Президент отметил, что РФ устраивает блэкаут в Украине для "поражения Европы и всего демократического сопротивления".

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинским энергетикам нужно следующее оборудование:

трансформаторы,

генераторы,

оборудование для восстановления высоковольтных сетей,

газотурбинные и газопоршневые энергоблоки.

"Минимум, до завершения отопительного сезона нам нужна аварийная поддержка со стороны европейской энергосистемы. То есть поставки электричества из стран Евросоюза в Украину. Объем — до 2 ГВт", — продолжил он.

Чтобы переподключить Украину к европейской сети операторов электричества, нужно увеличить импортную мощность. По сведениям президента, это может стоить около 800 миллионов евро.

Евросоюз, по его мнению, должен по аналогии с миссией МАГАТЭ направить спецмиссии на объекты критической энергетической инфраструктуры.

Также Зеленский попросил у ЕC газовой поддержки из-за повреждений войсками России всех электростанций.

"Мы вынуждены использовать больше газа этой зимой, чем это предполагалось. Поэтому нам нужна поддержка по закупке 2 млрд кубометров газа", — сказал он.

Результатом конференции "Солидарность с украинским народом" может стать договоренность о закупках для Украины 50 млн LED-ламп. Это сэкономит около 1 ГВт электроэнергии. Общий дефицит в энергосистеме Украины находится в пределах 2,5 ГВт, заключил глава государства.

Напомним, что Великобритания 13 декабря ввела санкции против России за разрушение украинской энергоинфраструктуры. Ограничения коснутся 12 высших командиров ВС РФ.

Энергокомпания YASNO предупреждала, что из-за массированных ракетных атак россиян украинцам будут регулярно отключать свет до конца марта.