Трансформатори, генератори та €1,5 млрд: Зеленський закликав Захід допомогти енергетиці України (відео)

За словами глави держави, до завершення опалювального сезону варто підключитися до європейської мережі операторів електрики. Така процедура коштує приблизно 800 мільйонів євро.

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Україні потрібно щонайменше 1,5 млрд євро, щоб провести поверхневе відновлення зруйнованих армією Росії енергетичних об'єктів. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи на конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі, трансляція події велася в ефірі єдиного телемарафону.

"Більшість наших електростанцій пошкоджено або зруйновано обстрілами: усі гідро- та теплові електростанції. Один з ударів спровокував відключення всіх атомних блоків", — пояснив глава держави.

Президент зазначив, що РФ влаштовує блекаут в Україні для "ураження Європи й усього демократичного спротиву".

Володимир Зеленський наголосив, що українським енергетикам потрібне таке обладнання:

трансформатори;

генератори;

обладнання для відновлення високовольтних мереж;

газотурбінні та газопоршневі енергоблоки.

"Мінімум, до завершення опалювального сезону нам потрібна аварійна підтримка з боку європейської енергосистеми. Тобто, постачання електрики з країн Євросоюзу в Україну. Обсяг — до 2 ГВт", — продовжив він.

Щоб перепідключити Україну до європейської мережі операторів електрики потрібно збільшити імпортну потужність. За даними президента, це може коштувати приблизно 800 мільйонів євро.

Євросоюз, на його думку, має за аналогією з місією МАГАТЕ відправити спецмісії на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури.

Також Зеленський попросив у ЄС газової підтримки через пошкодження військами Росії всіх електростанцій.

"Ми змушені використовувати більше газу цієї зими, ніж це передбачалося. Тому нам потрібна підтримка із закупівлі 2 млрд кубометрів газу", — сказав він.

Результатом конференції "Солідарність з українським народом" може стати домовленість про закупівлю для України 50 млн LED-ламп. Це заощадить майже 1 ГВт електроенергії. Загальний дефіцит в енергосистемі України перебуває в межах 2,5 ГВт, наголосив глава держави.

Нагадаємо, що Велика Британія 13 грудня запровадила санкції проти Росії за руйнування української енергоінфраструктури. Обмеження торкнуться 12 найвищих командирів ЗС РФ.

Енергокомпанія YASNO попереджала, що через масовані ракетні атаки росіян українцям регулярно відключатимуть світло до кінця березня.