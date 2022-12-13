Британія запровадила санкції проти РФ за удари по інфраструктурі України

Під обмеження потрапили 12 старших командирів ЗС РФ, а також іранські офіційні особи та компанії, відповідальні за виробництво та постачання безпілотників у Росію.

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Велика Британія запровадила санкції щодо РФ за атаки щодо об'єктів енергетичної інфраструктури України. Під обмеження також потрапили іранські компанії та офіційні особи, причетні до виробництва та постачання у Росію безпілотників. Про це повідомила пресслужба уряду Сполученого Королівства у вівторок, 13 грудня.

"Повідомлення оприлюднене в той момент, коли Росія активізує свою кампанію терору проти України, завдаючи ударів по найважливішій енергетичній інфраструктурі та занурюючи її населення в темну та морозну зиму", — йдеться в повідомленні.

Під санкції потрапили 12 найвищих командирів російських збройних сил, зокрема підрозділів, причетних до нападів на українські міста. Генерал-майор Роберт Баранов, ідентифікований розслідуванням Bellingcat як командир підрозділу, відповідального за програмування і наведення російських крилатих ракет, також опинився в списку санкцій, повідомила влада Велика Британії.

Під санкції з боку РФ потрапили:

Генерал-полковник Сергій Вікторович Каракаєв — командувач Ракетних військ стратегічного призначення;

Генерал-полковник Теплинський Михайло Юрійович — командувач ПДВ;

Генерал-лейтенант Михайло Михайлович Матвєєвський — командувач ракетними військами й артилерією;

Генерал-лейтенант Микола Михайлович Паршин — начальник Головного ракетно-артилерійського управління;

Генерал-лейтенант Санчик Олександр Семенович — командувач 35-ї загальновійськової армії;

Генерал-лейтенант Михайло Степанович Зусько — начальник штабу Групи військ Росії (Захід);

Генерал-майор Авдєєв Олексій В'ячеславович — командир 3-ї мотострілецької дивізії;

Генерал-майор Роберт Баранов — директор Головного обчислювального центру Генерального штабу;

Генерал-майор Новіков Олександр Володимирович — начальник Управління створення та управління безпілотними літальними апаратами;

Генерал-майор Олег Юрійович Цоков — командир 144-ї мотострілецької дивізії;

Полковник Георгій Іванович Шуваєв — начальник Ракетних військ та артилерії 1-ї танкової армії;

Полковник Євген Миколайович Журавльов — командир 4-ї танкової дивізії.

Санкції Великої Британії проти Ірану:

MADO — Компанія Одже Парваз Мадо Нафар;

Юсеф Абуталебі — директор MADO;

Абдолла Мехрабі — Бригадний генерал Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) — керівник організації КВІР з досліджень ASF та Організації джихаду достатності (SSJO);

Професор Афшин Хадже Фард — голова Організації авіаційної промисловості Ірану.

Нагадаємо, нещодавно в енергетичній компанії YASNO повідомили, що через удари ЗС РФ по інфраструктурі українцям доведеться жити в умовах регулярних відключень електроенергії до кінця березня.

Зі свого боку, в Міністерстві закордонних справ Росії виправдалися, що Збройні сили РФ завдають ударів по інфраструктурі, яка допомагає вбивати росіян.