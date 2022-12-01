"Допомагає вбивати росіян": Лавров озвучив причини ударів по інфраструктурі України (відео)

Глава МЗС РФ поскаржився на те, що деякі європейські чиновники закликають до постачання Україні далекобійного озброєння. Тому Росія атакує об'єкти, за допомогою яких реалізується ця військова допомога.

Related video

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у ході пресконференції 1 грудня сформулював цілі ракетних ударів по Україні. За його словами, Збройні сили РФ завдають ударів по інфраструктурі, "яка допомагає вбивати росіян".

Російський дипломат підкреслив, що удари завдаються по об'єктах, які необхідні для функціонування українських збройних сил. Також у контексті цього формулювання Лавров учергове заговорив про військову допомогу Заходу, який продовжує постачати озброєння на потреби ЗСУ. За його словами, російська армія атакує об'єкти енергетичної інфраструктури, від якої залежать постачання західного озброєння.

"Удари наносяться високоточною зброєю. Виводяться з ладу енергетичні об'єкти, від яких залежить функціонування Збройних сил України, і від яких залежить доставка величезної кількості озброєнь, якою Захід накачує Україну, щоб вона вбивала росіян", — заявив Лавров.

Міністр згадав якогось європейського дипломата, який закликав надіслати Україні далекобійне озброєння, що здатне вражати цілі глибоко в тилу РФ. На думку Лаврова, такі заяви говорять про те, що Захід бажає не лише поразки Росії на полі бою, а й прагне її знищити.

"Дехто навіть проводить конференції, розмірковуючи про те, на скільки частин поділити Росію та хто керуватиме її частиною. Тож ми виводимо (з ладу) об'єкти, які дозволяють вам накачувати Україну смертоносною зброєю, щоб убивати росіян", — відповів Лавров західним журналістам.

Раніше повідомлялося, що 27 листопада російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об'єктах транспортної інфраструктури Кривого Рогу. За словами голови Криворізької ОВА Олександра Вілкула, через масштабні руйнування можливість пересування залізницею відсутня.

Глава російського МЗС Сергій Лавров під час проведення саміту G20 в Індонезії відреагував на виступ президента України Володимира Зеленського. Міністр охарактеризував слова українського лідера, назвавши риторику войовничою, агресивною та русофобською.