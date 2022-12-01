"Помогает убивать русских": Лавров озвучил причины ударов по инфраструктуре Украины (видео)

Глава МИД РФ пожаловался на то, что некоторые европейские чиновники призывают к поставкам Украине дальнобойного вооружения. Поэтому Россия атакует объекты, с помощью которых реализуется эта военная помощь.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 1 декабря сформулировал цели ракетных ударов по Украине. По его словам, Вооруженные силы РФ наносят удары по инфраструктуре, "которая помогает убивать русских".

Российский дипломат подчеркнул, что удары наносятся по тем объектам, которые необходимы для функционирования украинских вооруженных сил. Также в контексте этой формулировки Лавров в очередной раз заговорил о военной помощи Запада, продолжающего поставлять вооружение на нужды ВСУ. По его словам, российская армия атакует объекты энергетической инфраструктуры, от которой зависят поставки западного вооружения.

"Удары наносятся высокоточным оружием. Выводятся из строя и энергетические объекты, от которых зависит функционирование Вооруженных сил Украины, и от которых зависит доставка огромного количества вооружений, которым Запад накачивает Украину, чтобы она убивала русских", — заявил Лавров.

Министр упомянул некоего европейского дипломата, призывавшего поставить Украине дальнобойное вооружение, что способно поражать цели глубоко в тылу РФ. По мнению Лаврова, такие заявления говорят о том, что Запад желает не только поражения России на поле боя, но и стремится ее уничтожить.

"Некоторые даже проводят конференции, размышляя о том, на сколько частей поделить Россию, и кто будет руководить ее частью. Так что мы выводим (из строя) объекты, которые позволяют вам накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских", — ответил Лавров западным журналистам.

Ранее сообщалось, что 27 ноября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам транспортной инфраструктуры Кривого Рога. По словам главы Криворожской ОВА Александра Вилкула, из-за масштабных разрушений возможность передвижения по железной дороге отсутствует.

Глава российского МИД Сергей Лавров во время проведения саммита G20 в Индонезии отреагировал на выступление президента Украины Владимира Зеленского. Министр охарактеризовал слова украинского лидера, назвав риторику воинственной, агрессивной и русофобской.