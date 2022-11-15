Рассказал о "неонацистах": Лавров прокомментировал слова Зеленского на G20, — Bloomberg

Журналисты отметили, что Лавров использовал риторику Путина перед вторжением 24 февраля. Участники саммита не стали бойкотировать выступление российского министра, но явно устали от напыщенности подобных заявлений.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который возглавил российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии взял слово после выступления президента Украины Владимира Зеленского. Глава дипломатического ведомства не стал ничего выдумывать и пользовался аргументами президента Путина перед вторжением 24 февраля, назвав выступление Зеленского русофобским и рассказывая о "неонацистах". Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Обозреватели пишут, что Лавров не стал покидать зал заседаний во время виртуального выступления Зеленского. После того как украинский президент закончил выступление, Лавров взял слово и заявил что должен ему ответить.

Лавров охарактеризовал слова украинского президента, назвав риторику воинственной, агрессивной и русофобской. Также министр в очередной раз заявил, что Россия борется с "неонацистами" в Украине и защищает русскоязычное население, подчеркнув "необоснованность" выдвигаемых Зеленским требований.

"Я в своем выступлении поинтересовался, что бы делали, скажем, наши западные коллеги если бы Бельгия запретила французский язык, точно так, как Украина запретила русский во всех сферах без исключения. Ответов не было", — сказал Лавров журналистам.

Журналисты отмечают, что во время выступления российского министра участники саммита не покидали массово своих мест что стало своего рода риторической победой России, однако реакция в зале была сдержанной, что говорит о том, что другие мировые лидеры устали от напыщенности подобных заявлений Кремля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский принял участие на саммите "Большой двадцатки". Во время выступления украинский лидер предложил формулу мирного урегулирования ситуации в Украине, но при этом подчеркнул, что украинская сторона не пойдет на подписание "Минска-3" и не станет идти на уступки в вопросах суверенитета и территориальной целостности.

После прибытия Лаврова на саммит "Большой двадцатки" в ряде западных СМИ появилась информация, что главу российской делегации госпитализировали из-за проблем с сердцем. Журналисты Bellingcat провели расследование, и опираясь на спутниковые снимки, пытались определить локацию, чтобы подтвердить данные о госпитализации Лаврова.