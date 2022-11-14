Болезнь Лаврова: в Bellingcat выясняли, был ли госпитализирован глава МИД РФ (видео)

Тимми Аллен опубликовал фото Лаврова и спутниковые снимки больницы на курорте Нуса-Дуа. Детали изображения указывали на то, что российский министр мог быть возле больницы, однако позже Аллен удалил публикацию.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала видео с целью опровергнуть информацию о том, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров был госпитализирован после приезда в Индонезию. Однако в ряде СМИ, в частности на румынском сайте HotNews, появилась информация о том, что журналистам Bellingcat удалось доказать, что Лавров все же попал в госпиталь по приезде на саммит G20.

Захарова 14 ноября записала видео, где Лавров отвечает на вопрос о состоянии своего здоровья. Глава МИД ответил, что слухи о его болезни — это некая игра, которая совсем не нова в политике.

В связи с этим один из членов следственной группы Bellingcat Тимми Аллен у себя в Twitter опубликовал фото с Лавровым и сравнил детали изображений со спутниковыми снимками, которые якобы указывают на то, что российский министр находился возле больницы на курорте Нуса-Дуа, где есть физиотерапевтическая клиника и центр диализа.

[ + – ] Скриншот удаленного сообщения Тимми Аллена

Кроме того, Аллен также опубликовал координаты места, где были сделана фотография, показав, что сотрудники Лаврова сделали их в пристройке к больнице Нуса-Дуа.

[ + – ] Спутниковый сником больницы на курорте Нуса-Дуа

Тем временем публикация Аллена в Twitter, на которую ссылаются журналисты HotNews стала недоступной. Позже он сообщил, что ошибся с геолокацией.

Напомним, что агентство Associated Press со ссылкой на индонезийских чиновников сообщило, что глава МИД РФ Сергей Лавров попал в больницу после своего приезда в Индонезию для участия в саммите "Большой двадцатки". Сообщалось, что у министра проблемы с сердцем, однако Мария Захарова опровергла информацию и заявила, что эти данные являются "высшим пилотажем фейков".