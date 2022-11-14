Проблемы с сердцем: СМИ написали, что глава МИД РФ Лавров попал в больницу в Индонезии

По данным журналистов, главного российского дипломата госпитализировали после его прибытия на саммит G20 из Камбоджи. Российское министерство говорит о "высшем пилотаже фейков".

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Министра иностранных дел России Сергея Лаврова доставили в больницу после его прибытия на саммит G20 на Бали (Индонезия). Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на индонезийских чиновников.

Три правительственных и медицинских должностных лиц сказали, что главный российский дипломат лечится на курорте. Все отказались назвать имена, поскольку не уполномочены публично обсуждать вопрос.

Два источника сказали, что Лавров лечился от болезни сердца. Министра могли доставить в больницу Сангла в столице провинции Денпасар, сообщил телеканал ABC News.

Лавров попал в больницу — МИД РФ опровергает

Спикер МИД России Мария Захарова опровергла информацию о попадании Сергея Лаврова в больницу.

"Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив", — написала она в Telegram-канале.

Глава МИД РФ прибыл в Индонезию на саммит "Большой двадцатки" 13 ноября из Камбоджи, там он участвовал в Восточноазиатском саммите.

Напомним, что президент России Владимир Путин отказался от участия в саммите G20 и отправил туда Лаврова. СМИ писали, что это решение Кремль принял для избежания конфронтации с другими мировыми лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом.

Президент США говорил о необходимости исключить Россию из организации G20 за развязанную ей войну в Украине и угрозы применения ядерного оружия.

Фокус уже писал, что саммит G20 на Бали станет одним из основных событий в мире в этом году. Американские представители не собираются вести бесед с российской делегацией.