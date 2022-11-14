Проблеми із серцем: ЗМІ написали, що глава МЗС РФ Лавров потрапив до лікарні в Індонезії

За даними журналістів, головного російського дипломата госпіталізували після його прибуття на саміт G20 із Камбоджі. Російське міністерство говорить про "найвищий пілотаж фейків".

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Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова доправили до лікарні після його прибуття на саміт G20 на Балі (Індонезія). Про це повідомило агентство Associated Press із посиланням на індонезійських чиновників.

Три урядові та медичні посадові особи сказали, що головний російський дипломат лікується на курорті. Усі відмовилися назвати імена, оскільки не уповноважені публічно обговорювати питання.

Два джерела сказали, що Лавров лікувався від серцевої хвороби. Міністра могли доставити до лікарні Сангла у столиці провінції Денпасар, повідомив телеканал ABC News.

Лавров потрапив до лікарні — МЗС РФ спростовує

Спікерка МЗС Росії Марія Захарова спростувала інформацію про відправлення Сергія Лаврова до лікарні.

"Ми тут із Сергієм Вікторовичем в Індонезії читаємо стрічку і не віримо своїм очам: виявляється, він госпіталізований. Це вже, звичайно, найвищий пілотаж фейків. Ну, чекайте, світовий ексклюзив", — написала вона у Telegram-каналі.

Глава МЗС РФ прибув до Індонезії на саміт "Великої двадцятки" 13 листопада з Камбоджі, там він брав участь у Східноазіатському саміті.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін відмовився від участі у саміті G20 та відправив туди Лаврова. ЗМІ писали, що це рішення Кремль ухвалив для уникнення конфронтації з іншими світовими лідерами, зокрема із президентом США Джо Байденом.

Президент США говорив про необхідність виключити Росію з організації G20 за розв'язану їй війну в Україні та погрози застосування ядерної зброї.

Фокус вже писав, що саміт G20 на Балі стане однією з основних подій у світі цього року. Американські представники не збираються розмовляти з російською делегацією.