В Індонезії 15 листопада розпочнеться саміт G20: програма та головні учасники (фото)

Саміт "великої двадцятки" 2022 року на Балі — одна з основних подій у світі через повномасштабну війну Росії в Україні. Індонезія надсилає Заходу сигнали про пом'якшення критики РФ, а Великобританія обіцяє кинути виклик особисто Володимиру Путіну.

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В Індонезії на Балі 15 листопада стартує саміт G20. Це буде 17-та зустріч глав країн "Великої двадцятки", які представляють найбільші економіки у світі.

"Велика двадцятка" — це об'єднання представників Євросоюзу та 19 держав (Аргентина, Австралія, Бразилія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Великобританія, Мексика, Росія, США, Туреччина, Франція, Південна Корея, Південна Африка, Японія, Саудівська Аравія).

Цього року саміт G20 стане однією з ключових подій через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, рекордний стрибок цін на енергоносії та погрози голоду через зерновий шантаж Москви.

Путін не приїде на саміт G20, Байден готовий "розв'язувати проблеми"

Президент РФ майже в останню мить відмовився від поїздки на Балі, він не приєднається до зустрічі онлайн. Російську делегацію представить глава МЗС Сергій Лавров, він прибув на Балі 13 листопада.

Цього ж дня до Індонезії прилетів Джо Байден та низка інших лідерів. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що рішення Путіна не приїхати на саміт говорить саме за себе.

"Путін ухвалив рішення зі своїх причин під тиском, під яким він опинився... Сполучені Штати будуть там, щоб зайняти тверду позицію. Ми вважаємо, що в контрасті з Путіним перебування президента Байдена демонструє його готовність засукати рукави й допомогти розв'язувати проблеми. Відсутність Путіна говорить сама за себе, мені нема чого додати до цього", — прокоментував він.

У Байдена спочатку заявили, що переговорів із російським президентом не буде. Американський держсекретар Ентоні Блінкен також не планує говорити з Лавровим.

Володимир Зеленський готується до G20

Президент України Володимир Зеленський представить позицію країни на саміті "Великої двадцятки" онлайн.

[ + – ] Зеленський представить позицію України на саміті "Великої двадцятки"

"Дуже активно готуємося до дуже важливого тижня для України. Дипломатичного тижня. Відбудеться саміт "Групи двадцяти" в Індонезії. Наша позиція буде представлена дуже змістовно", — говорив президент у вечірньому відеозверненні 13 листопада.

Глава держави звернеться до лідерів країн G20 у вівторок, 15 листопада.

Напередодні саміту G20 у ЗМІ з'явилася інформація, що Салліван під час зустрічі із Зеленським порушував питання про дипломатичне врегулювання війни. Радник Байдена, можливо, намагався перевірити готовність Києва сісти за стіл переговорів із Москвою.

Налаштування інших учасників G20

Високопоставлені політики в Індонезії та її президент Джоко Відодо посилають Заходу сигнали щодо пом'якшення критики Росії за розв'язану нею війну в Україні.

[ + – ] Джоко Відодо вважає особистим успіхом підписання декларації G20

В Індонезії побоюються, що за підсумками саміту не буде спільної заяви, пише видання Politico із посиланням на трьох дипломатів.

Тиск, за даними співрозмовників, чинять на чиновників із США, Європи, Австралії, Канади та Японії. Відодо вважає особистим успіхом підписання декларації G20, сказав один із дипломатів.

Новообраний прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак хоче кинути виклик Путіну на саміті G20, пише газета The Daily Telegraph.

[ + – ] Ріші Сунак хоче кинути виклик Володимиру Путіну на саміті G20 Фото: Sputnik

"Війна Путіна викликала спустошення у світі, знищуючи життя і вкидаючи міжнародну економіку в хаос. Цей саміт G20 не буде звичайною справою. Ми викриємо путінський режим і покажемо крайню зневагу Росії", — заявив він.

За словами Сунака, Великобританія разом із союзниками, на відміну від Росії, працюватимуть над розв'язанням світових проблем. Також він закликав ігнорувати виступи росіян на G20.

Зазначимо, що армія Росії може завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту G20. Лідер країни-агресорки любить "сакральні дати", наголошує командувач Повітряних сил ЗСУ.

За даними західних аналітиків, Путін зазнав великої поразки перед G20 — він відвів війська з Херсона, що говорить про серйозний провал Росії на фронті.

Зеленський раніше відмовлявся від участі у саміті G20, якщо там з'явиться Володимир Путін. Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що РФ варто виключити з G20 за вихід із "зернової угоди" та шантаж світу голодом.