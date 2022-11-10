У Путіна закінчуються варіанти маневрів у війні проти України, — Bloomberg

Глава Кремля, на думку журналістів, зазнає серйозних поразок не лише на військовому, а й політичному фронті.

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Масштабне відведення військ РФ з окупованого Херсона свідчить про серйозний провал російського президента Володимира Путіна на фронті. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

На думку журналістів, із кожним днем у президента РФ Володимира Путіна залишається дедалі менше можливостей для маневрів щодо України. Труднощі для Кремля накопичуються як усередині країни, так і за її межами.

Масштабне відведення військ РФ з Херсона, як йдеться у матеріалі Bloomberg, свідчить про серйозний провал Путіна на фронті. Відсутність глави Кремля на засіданні Міноборони, під час якого було віддано наказ про передислокацію на лівий берег Дніпра, журналісти пояснюють тим, що президент не хоче пов'язувати себе з воєнними поразками.

"Рішення Путіна не їхати на саміт G20, який відбудеться наступного тижня в Індонезії, підкреслює зниження його дипломатичного впливу. Путін міг би звернутися за дипломатичним прикриттям до лідера Китаю Сі Цзіньпіна або прем'єр-міністра Індії Нарендрі Моді. Але минулого тижня обидва посли надіслали сигнали невдоволення: Сі застеріг від будь-якого застосування ядерної зброї, а індійський політик Моді дав зрозуміти Москві, що країни, які розвиваються, "дуже гостро відчувають біль" від розпалювання конфлікту та відсутності продовольчої та енергетичної безпеки", — йдеться в матеріалі Bloomberg.

Через військовий провал ЗС РФ на Херсонському напрямку та міжнародну ізоляцію, за словами журналістів, у Володимира Путіна залишається все менше можливостей для маневрів щодо України.

На день раніше агентство Bloomberg писало про те, що президент Росії Володимир Путін не поїде на саміт G20, який пройде в Індонезії. Глава Кремля, за даними журналістів, хоче дистанціюватися від потенційних звинувачень із боку США у скоєнні воєнних злочинів на території України.

Також повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін втрачає контроль над найближчим оточенням і стикається з крахом свого режиму в Кремлі.