Путін втрачає контроль над найближчим оточенням і стикається з крахом свого режиму — Dailymail

За словами журналістів, різні сили в Росії вступили у протиборство. Як приклад вони навели передбачувану відставку генерала ЗС РФ Лапіна, якого критикували Кадиров та Пригожин.

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Президенту Росії Володимиру Путіну загрожує втрата влади, оскільки різні фракції в його режимі нападають одна на одну, а сильний лідер надто слабкий, щоб їх зупинити. Про це пише Dailymail.

Журналісти взяли коментар у російського громадського діяча та письменниці Євгенії Альбац. За її словами, впливові особи в московській еліті зараз "вчепилися один одному в ковтки", а Путін щосили намагається контролювати "обід хижаків".

Вона впевнена, що Путін традиційно виступав посередником між цими групами, нацьковуючи їх один на одного і забезпечуючи безпеку кожної. Але тепер його роль стає дедалі неспроможнішою, що ставить його на лінію вогню.

"Боротьба почалася всередині найвищих ешелонів російської влади. Ми спостерігаємо обід хижаків. Те, що зараз відбувається, — ключовий прояв розвалу у владі", — сказала вона.

Видання навело приклад спроби Рамзана Кадирова та Євгена Пригожина повалити міністра оборони Сергія Шойгу. Так, Кадиров і Пригожин різко критикували те, як велася війна, і водночас пропонували відправляти генералів на фронт.

За словами журналістів, вони особливо сильно критикували генерал-полковника Олександра Лапіна, котрий відповідав за оборону Лимана до того, як Україна розгромила російські війська у цьому регіоні. Західні чиновники тепер вважають, що Лапіна "ймовірно" звільнили. Якщо це підтвердиться, це буде великий успіх Кадирова і Пригожина проти Шойгу.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін розповів, як Росія ставиться до українців. Ситуація в Україні, як сказав президент РФ, стала смертоносною для Москви і тому розпочав війну.

Також нагадаємо, що Путін указом дозволив мобілізувати засуджених за тяжкі злочини зеків. Президент РФ заявив, що від початку оголошеної "часткової мобілізації" призвали 318 тисяч. Він стверджує, що багато хто добровільно вступає до лав російських військ.

Ще нагадаємо, що Путін назвав депортацію цивільних із Херсона "захистом населення від бойових дій". Окупаційна влада вивозить місцевих жителів на лівий берег Дніпра під виглядом евакуації.