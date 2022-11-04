Путін указом дозволив мобілізувати засуджених за тяжкі злочини зеків (фото)

Президент РФ заявив, що від початку оголошеної "часткової мобілізації" призвали 318 тисяч. Він стверджує, що багато хто добровільно вступає до лав російських військ.

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Президент Росії Володимир Путін розширив список росіян, яких можуть мобілізувати. Він підписав закон, який дозволяє закликати на війну громадян РФ, які мають не зняту чи непогашену судимість за деякі тяжкі злочини. Про це повідомляється на порталі правової інформації РФ.

У документі перерахували злочини, з якими російських громадян не зможуть мобілізувати. Це сексуальне насильство щодо дітей, теракт, захоплення заручників, організація незаконного збройного формування, викрадення повітряного, водного чи залізничного транспорту.

Закликати також не будуть людей, засуджених за державну зраду, шпигунство, посягання на життя державного діяча, насильницьке захоплення влади, збройний заколот, публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності тощо.

Крім того, у законі також зазначено, що наразі росіяни можуть проходити альтернативну цивільну службу у період мобілізації.

Водночас Путін заявляє, що від початку оголошеної "часткової мобілізації" у РФ на війну закликали більше. За його словами, наразі кількість мобілізованих становить близько 318 тисяч, а планували відправити на війну 300 тисяч. Із них 49 тисяч уже перебувають у зоні бойових дій.

"У нас 318 тисяч мобілізованих, чому 318 тисяч? Тому що добровольці йдуть. Кількість добровольців не скорочується", — сказав він.

Нагадаємо, 4 листопада в Інституті вивчення війни зазначали, що ЗС РФ передчасно відправили недостатню кількість мобілізованих росіян у район Бахмута та Вугледару. Внаслідок чого розтратили свіжі запаси особового складу.

3 листопада ЗМІ повідомляли, що у Росії планують провести другу хвилю мобілізації вже взимку. Наступний етап призову на війну буде простіший, адже указ Володимира Путіна вже є, а про завершення мобілізації указу немає.