Путин указом разрешил мобилизировать осужденных за тяжкие преступления зеков (фото)

Президент РФ заявил, что с начала объявленной "частичной мобилизации" призвали 318 тысяч. Он утверждает, что многие добровольно вступают в ряды российских войск.

Related video

Президент России Владимир Путин расширил перечень россиян, которых могут мобилизировать. Он подписал закон, который позволяет призывать на войну граждан РФ, имеющих не снятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления. Об этом сообщается на портале правовой информации РФ.

В документе перечислили преступления, с которыми российских граждан не смогут мобилизировать. Это сексуальное насилие в отношении детей, теракт, захват заложников, организация незаконного вооруженного формирования, угон воздушного, водного или железнодорожного транспорта.

Призывать также не будут людей, осужденных за государственную измену, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и т.д.

Кроме того, в законе также указано, что теперь россияне могут проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации.

Тем временем Путин заявляет, что с начала объявленной "частичной мобилизации" в РФ на войну призвали больше. По его словам, сейчас количество мобилизированных составляет около 318 тысяч, а планировали отправить на войну 300 тысяч. Из них 49 тысяч уже находятся в зоне боевых действий.

"У нас 318 уже тысяч мобилизованных, почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается", — сказал он.

Напомним, 4 ноября в Институте изучения войны отмечали, что ВС РФ преждевременно отправили недостаточное количество мобилизированных россиян в район Бахмута и Угледара. В результате чего растратили свежие запасы личного состава.

3 ноября СМИ сообщали, что в России планируют провести вторую волну мобилизации уже зимой. Следующий этап призыва на войну будет провести проще, ведь указ Владимира Путина уже есть, а о завершении мобилизации указа нет.