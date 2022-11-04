ВС РФ растратили мобилизационный ресурс для наступления на Донбассе, — ISW

Оккупанты перебросили недостаточное количество мобилизированных. В результате такой тактики ВС РФ вряд ли создадут достаточный импульс, чтобы вернуть себе инициативу на поле боя.

Related video

Российские войска преждевременно перебросили недостаточное количество мобилизированных россиян для наступления в районе Бахмута и Угледара Донецкой области. В результате чего растратили свежие запасы личного состава на незначительные успехи на оперативных направлениях. Об этом сообщают аналитики из Института изучения войны (ISW)

В ведомстве отмечают, что ВС РФ могли бы добиться большего успеха в таких наступательных операциях, если бы дождались прибытия достаточного количества мобилизованного состава. Они могли создать большие силы и попытаться пробить оборону ВСУ, несмотря на плохие погодные условия.

В результате такой тактики российской армии атаки вряд ли создадут достаточный импульс, чтобы вернуть себе инициативу на поле боя. В ISW также отмечают, что россияне продолжают отправлять ограниченное количество военных для завоевания незначительной в оперативном отношении территории в Донецкой области, а не для защиты от наступлений ВСУ в Луганской и Херсонской областях.

Ситуация на Херсонском направлении

Российские войска продолжают выводить некоторые подразделения с правого берега Херсонской области. Однако пока не понятно, будут ли оккупанты сражаться за оккупированный Херсон. Несмотря на заявления коллаборанта Кирилла Стремоусова о том, что ВС РФ, вероятно, покинут правый берег, некоторые российские элитные подразделения, такие как воздушно-десантные войска и морская пехота, продолжают находиться на своих позициях.

Их полный вывод из этой части региона будет более четким показателем того, что российские войска не будут сражаться за Херсон.

Кроме того, хотя перемещение оккупационного правительства Херсонской области может свидетельствовать о том, что российские войска готовятся покинуть областной центр, это также может указывать на то, что ВС РФ создают условия для городских боев.

Напомним, 29 октября глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что ВСУ освободят Херсон до конца ноября. По его словам, освобождения города без боя не будет, но ВСУ пытаются смягчить грядущую битву.

Ранее, 27 октября Буданов рассказал, что ВС РФ стягивают в Херсон мобилизированных россиян. Их оккупанты используют как пушечное мясо.