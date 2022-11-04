ЗС РФ розтратили мобілізаційний ресурс для наступу на Донбасі, — ISW

Окупанти перекинули недостатню кількість мобілізованих. Унаслідок такої тактики ЗС РФ навряд чи створять достатній імпульс, щоб повернути собі ініціативу на полі бою.

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Російські війська передчасно перекинули недостатню кількість мобілізованих росіян для наступу в районі Бахмута та Вугледара Донецької області. Внаслідок чого витратили свіжі запаси особового складу на незначні успіхи на оперативних напрямках. Про це повідомляють аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).

У відомстві зазначають, що ЗС РФ могли б досягти більшого успіху в таких наступальних операціях, якби дочекалися прибуття достатньої кількості мобілізованого складу. Вони могли створити великі сили та спробувати пробити оборону ЗСУ, незважаючи на погані погодні умови.

Унаслідок такої тактики російської армії атаки навряд чи створять достатній імпульс, щоб повернути собі ініціативу на полі бою. В ISW також зазначають, що росіяни продовжують відправляти обмежену кількість військових для завоювання незначної в оперативному відношенні території Донецької області, а не для захисту від наступів ЗСУ в Луганській і Херсонській областях.

Ситуація на Херсонському напрямку

Російські війська продовжують виводити деякі підрозділи з правого берега Херсонської області. Однак поки що не зрозуміло, чи окупанти боротимуться за окупований Херсон. Незважаючи на заяви колаборанта Кирила Стремоусова про те, що ЗС РФ, ймовірно, залишать правий берег, деякі російські елітні підрозділи, такі як повітряно-десантні війська та морська піхота, продовжують перебувати на своїх позиціях.

Їх повне виведення з цієї частини регіону буде чіткішим показником того, що російські війська не боротимуться за Херсон.

Крім того, хоча переміщення окупаційного уряду Херсонської області може свідчити про те, що російські війська готуються покинути обласний центр, це також може вказувати на те, що ЗС РФ створює умови для міських боїв.

Нагадаємо, 29 жовтня глава ГУР Кирило Буданов заявив, що ЗСУ звільнять Херсон до кінця листопада. За його словами, звільнення міста без бою не буде, але ЗСУ намагаються пом'якшити майбутню битву.

Раніше, 27 жовтня, Буданов розповів, що ЗС РФ стягують в Херсон мобілізованих росіян. Їх окупанти використовують як гарматне м'ясо.