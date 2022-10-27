"Використовують як гарматне м'ясо": РФ стягує до Херсона мобілізованих росіян, — Буданов

Росія готується до вуличних боїв в обласному центрі. Однак виведення російських підрозділів з правого берега Дніпра прискориться, коли ЗСУ візьмуть під артилерійський контроль греблю через Каховську ГЕС, зазначив голова ГУР.

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Росія продовжує вивозити окупаційну адміністрацію з Херсона та прилеглих районів. Проте завозить у захоплене місто нещодавно мобілізованих росіян, їх використовують як "гарматне м'ясо". Про це заявив голова управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю CNN.

За його словами, РФ готується до вуличних боїв в обласному центрі. Однак він зазначив, що ЗС РФ "усвідомлюють і розуміють всю складність свого становища" і не бажають бути повністю оточеними.

Буданов додав, що виведення російських військ із правого берега Херсонської області прискориться, коли українська армія візьме під артилерійський контроль греблю через Каховську гідроелектростанцію.

"Тому всі наші бойові частини рухаються і в бік Херсона, і в Нову Каховку", — сказав глава ГУР.

Нагадаємо, 24 жовтня Буданов заявив, що ЗС РФ не збираються найближчим часом залишати Херсон, а готують його до оборони. За його словами, з міста вивозять окупаційні адміністрації, готівку та фінансові установи на випадок, якщо потрібно буде швидко відійти.

26 жовтня міністр оборони Олексій Резніков розповів, що наступ ЗСУ у Херсонській області сповільнився через дощі. Він також не вірить у можливість ведення вуличних боїв у Херсоні. Резніков вважає, що в такому разі росіяни ризикують опинитися в оточенні.

Радник ОП Олексій Арестович заявив, що РФ сконцентрувала 30 БТГ на правому березі Дніпра у Херсонській області. За його словами, це означає, що зараз Україна не зможе взяти Херсон, проте російське угруповання приречене на поразку.