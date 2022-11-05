Путин теряет контроль над ближайшим окружением и сталкивается с крахом своего режима, — Dailymail

По словам журналистов, различные силы в России вступили в противоборство. В качестве примера они привели предполагаемую отставку генерала ВС РФ Лапина, которого критиковали Кадыров и Пригожин.

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Президенту России Владимиру Путину грозит потеря власти, поскольку различные фракции в его режиме нападают друг на друга, а сильный лидер слишком слаб, чтобы их остановить. Об єтом пишет Dailymail.

Журналисты взяли комментарий у российского общественного деятеля и писательницы Евгении Альбац. По ее словам, влиятельные лица в московской элите сейчас "вцепились друг другу в глотки", а Путин изо всех сил пытается контролировать "обед хищников".

Она уверена, что Путин традиционно выступал в качестве посредника между этими группами, натравливая их друг на друга и обеспечивая безопасность каждой. Но теперь его роль становится все более несостоятельной, что ставит его на линию огня.

"Борьба началась внутри самых высших эшелонов российской власти. Мы наблюдаем обед хищников. То, что сейчас происходит, — ключевое проявление развала во власти", — сказала она.

Издание привело в пример попытки Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина свергнуть министра обороны Сергея Шойгу. Так, Кадыров и Пригожин резко критиковали то, как велась война, и в то же время предлагали отправлять генералов на фронт.

По словам журналистов, они особенно сильно критиковали генерал-полковника Александра Лапина, который отвечал за оборону Лимана до того, как Украина разгромила российские войска в этом регионе. Западные чиновники теперь считают, что Лапина "вероятно" уволили. Если это подтвердится, то это будет крупный успех Кадырова и Пригожина против Шойгу.

Ранее Фокус сообщал, что Путин рассказал, как Россия относится к украинцам. Ситуация в Украине, как сказал президент РФ, стала смертоносной для Москвы и поэтому он начал войну.

Также напомним, что Путин указом разрешил мобилизовать осужденных за тяжкие преступления зеков. Президент РФ заявил, что с начала объявленной "частичной мобилизации" призвали 318 тысяч. Он утверждает, что многие добровольно вступают в ряды российских войск.

Еще напомним, что Путин назвал депортацию гражданских из Херсона "защитой населения от боевых действий". Оккупационные власти вывозят местных жителей на левый берег Днепра под видом эвакуации.