"С уважением и теплотой": Путин рассказал, как Россия относится к украинцам

Ситуация в Украине, как сказал президент РФ, стала смертоносной для Москвы и поэтому он начал войну. Теперь Владимир Путин говорит, как ему трудно и горько из-за бойни якобы одного народа.

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Россия якобы всегда относилась к Украине и ее жителям "с уважением и теплотой". Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания российского исторического и российского военно-исторического обществ.

Путин подчеркнул, что, несмотря на войну в России хорошо относятся к украинцам. Если бы в феврале РФ не начала войну, все бы обернулось худшими для Кремля позициями, продолжил он.

"Ситуацию в Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа", — заявил президент РФ.

При этом президент признал, что от развязанной им войны в Украине трудно и горько, ведь боевые действия идут "внутри одного народа". Он также вспомнил о событиях 1917 года.

"Они (страны Запада) преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части. И сегодня, беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они абсолютно безжалостны к ее гражданам", – сказал он.

Польша, как сказал Путин, до сих пор не отказались от идеи поглощения Украины и захвата территорий.

"А идейка то, она жива. И идея поглощения Украины, она никуда не делась. Но это никто почти не знает, это только в архивных документах. Наверняка, не наверняка, а точно, уже даже говорится об этом — идея возвращения тех территорий, которые были отторгнуты от Польши", — сказал он.

После распада СCCР, по мнению президента страны-агрессора, западные страны начали вмешиваться во внутренние дела Украины и с Россией "пытались сделать то же самое".

Реакция властей Украины на выступление Путина

Представители украинской власти и военное командование на момент публикации новости не прокомментировали заявление Путина о его отношении к Украине.

Напомним, что Путин разрешил отправлять воевать в Украину заключенных с непогашенной судимостью за тяжкие преступления.

В России могут провести вторую волну мобилизации зимой. Предприятия уже заставляют работников нести военные билеты, а сам призыв будет провести проще, ведь Путин не подписывал указ о завершении мобилизации.

В Офисе президента говорят о потере Кремля управления Россией, если украинские военные продвинутся на фронте к международно признанным границам Украины с РФ. Путин достаточно примитивен и ошибся в оценке своих действий, думают на Банковой.