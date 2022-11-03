"Путин не икона": у Зеленского рассказали, что ждет РФ в ближайшее время (видео)

По словам советника главы ОП, за последние несколько месяцев в РФ разрушился миф о непобедимой национальной армии и стали заметны признаки "гниения" режима.

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По мере того как украинские военные будут продвигаться к международно признанным границам Украины с Россией, Кремль будет терять управление своей страной. Такой прогноз озвучил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона в четверг, 3 ноября.

"По мере того как наши ребята будут продвигаться к международно признанным границам, количество эксцессов будет расти. Потому что страна теряет управляемость и понимает, что Путин – не икона, не вождь. А достаточно примитивный человек, который ошибся в оценке того, что он делает", — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что уже сейчас в современной России заметны признаки "гниения" режима и признаки того, что постепенно теряется управляемость силовой вертикалью.

Как пример Подоляк привел случаи отказов от мобилизации в регионах и подрывы военкоматов.

Советник руководителя ОП также сказал, что не удивится тому факту, если в ближайшем будущем тридцать процентов населения Российской Федерации будут признаны "украинскими диверсантами" за отказ повиноваться распоряжениям, которые касаются войны с Украиной.

Кроме того Подоляк сказал в эфире о том, что в РФ разрушился миф о военной мощи национальной армии, так как россияне показали, что практически не способны воевать.

Ранее Фокус писал о том, что президент России Владимир Путин допустил катастрофическую ошибку в Украине. По данным журналистов, которые приводят слова западных руководителей, война в Украине и дальше будет затяжной, трудной и кровавой. Несмотря на то, что часть российского руководства обеспокоена последствиями войны.

Кроме того, мы писали о том, что желание президента России Владимира Путина к созданию конкурентоспособной военной промышленности нереализуемы. Так, у РФ большие проблемы с цепочками поставок и с военно-промышленной базой.