Путин допустил катастрофическую ошибку в Украине, но смены режима в РФ не предвидится, — СМИ

По данным журналистов, которые приводят слова западных руководителей, война в Украине и дальше будет затяжной, трудной и кровавой. Несмотря на то, что часть российского руководства обеспокоена последствиями войны.

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Путин "ослаблен" войной на Украине, но смены руководства в Кремле в обозримом будущем не произойдет, сообщает Sky News со ссылкой на заявления западных официальных лиц.

В последние несколько недель российским войскам в Украине был нанесен ряд унизительных ударов. Перед наступлением зимы украинские войска владеют инициативой.

Российское военное командование оставило надежды на легкую победу, однако западные аналитики опасаются, что неудачи могут подтолкнуть Путина к применению ядерного оружия.

Несмотря на то, что российские силы значительно ослаблены, и появляется все больше сообщений со стороны тех, кто недоволен войной, исследователи не сомневаются, что война будет продолжаться.

"Война будет затяжной, трудной и кровавой", — заявил представитель одной из западной страны.

По оценкам западных официальных лиц, Путин ошибся, решив ввести войска в Украину, что наносит его режиму внутренний ущерб. В то же время некоторые представители российского руководства обеспокоены последствиями войны.

"Он ослаблен своей катастрофической ошибкой, — заявил высокопоставленный источник журналистов. — Жители России говорят о том, что будет дальше, обсуждают жизнь после войны", — сказал представитель Запада, добавив, что перспектива изменений в ближайшем будущем пока не просматривается.

Напомним, что у Путина намекнули на возможный захват Россией Польши и "следующий раздел Речи Посполитой". Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, высказался о том, что Польша лишала посольство РФ базы отдыха и начала возводить заграждение на границе.

Ранее Фокус сообщал, что заявления об участии Беларуси в войне в Украине — часть информационной спецоперации РФ, чтобы удержать украинские войска у северной границы.