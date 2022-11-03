Путін припустився катастрофічної помилки в Україні, але зміни режиму в РФ не передбачається, — ЗМІ

За даними журналістів, які наводять слова західних керівників, війна в Україні й надалі буде затяжною, важкою і кривавою. Незважаючи на те, що частина російського керівництва стурбована наслідками війни.

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Путін "ослаблений" війною в Україні, але зміни керівництва в Кремлі в найближчому майбутньому не відбудеться, повідомляє Sky News із посиланням на заяви західних офіційних осіб.

В останні кілька тижнів російським військам в Україні було завдано низки принизливих ударів. Перед настанням зими українські війська володіють ініціативою.

Російське військове командування залишило надії на легку перемогу, проте західні аналітики побоюються, що невдачі можуть спонукати Путіна до застосування ядерної зброї.

Незважаючи на те, що російські сили значно ослаблені, і з'являється все більше повідомлень з боку тих, хто незадоволений війною, дослідники не сумніваються, що війна продовжуватиметься.

"Війна буде затяжною, важкою і кривавою", — заявив представник однієї із західної країни.

За оцінками західних офіційних осіб, Путін помилився, вирішивши ввести війська в Україну, що завдає його режиму внутрішньої шкоди. Водночас, деякі представники російського керівництва стурбовані наслідками війни.

"Він ослаблений своєю катастрофічною помилкою, — заявило високопоставлене джерело журналістів. — Жителі Росії говорять про те, що буде далі, обговорюють життя після війни", — сказав представник Заходу, додавши, що перспектива змін у найближчому майбутньому поки що не проглядається.

Нагадаємо, що в Путіна натякнули на можливе захоплення Росією Польщі та "наступний поділ Речі Посполитої". Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки РФ, висловився про те, що Польща позбавляла посольство РФ бази відпочинку та почала зводити загородження на кордоні.

Раніше Фокус повідомляв, що заяви про участь Білорусі у війні в Україні є частиною інформаційної спецоперації РФ, щоб утримати українські війська біля північного кордону.