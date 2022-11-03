Приказы Путина невыполнимы: Россия не сможет создать нормальную военную промышленность, — ISW

Аналитики заявили, что РФ сеет раскол в армии и своих вооруженных формированиях, предлагая военнослужащим разную зарплату и условия.

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Желание президента России Владимира Путина к созданию конкурентоспособной военной промышленности нереализуемы. Так, у РФ большие проблемы с цепочками поставок и с военно-промышленной базой. Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В отчете сказано, что Путин подчеркнул на заседании Координационного совета Вооруженных Сил России, что важно, чтобы правительство обеспечивало активную конкуренцию между российскими производителями военного вооружения. Однако то, что РФ закупает вооружения у Ирана и у Северной Кореи говорит о том, что это желание нереализуемо.

"Россия, как предполагается, договорилась о поставках оружия с Ираном и Северной Кореей, потому что она значительно истощила свои запасы боеприпасов в ходе воздушных, ракетных и артиллерийских ударов в ходе войны в Украине", — сказано в отчете.

Также аналитики сообщили, что Кремль столкнулся с проблемой выплат обещанной компенсации, что усиливает напряженность в российском обществе.

"Москве придется продолжать платить то, что было обещано, чтобы сохранить контроль над обществом и некоторое подобие морального духа среди военных. Кроме того, Кремль разжигает конфликт внутри российских военных формирований, объединенных из разных регионов, предлагая различные выплаты, льготы и обращение", — сказано в отчете.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты рассказали, что стоит за ядерными угрозами Путина. По словам журналистов, у России есть целых 2000 единиц тактического ядерного оружия. Его можно применить несколькими способами, в том числе с помощью ракеты или артиллерийского снаряда.

Еще напомним, что Арестович рассказал, сколько еще Россия будет бить по энергосистеме Украины. По словам Арестовича, украинские военные сбивают 70% средств, которые запускает Россия в сторону Украины.

Также сообщалось, что в CIT оценили готовность России применить ракеты "Кинжал" в Украине. По словам аналитиков, "Кинжалами" могут обстреливать центры принятия решений или цели в странах НАТО.