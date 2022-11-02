Дорогое удовольствие: в CIT оценили готовность России применить ракеты "Кинжал" в Украине

По словам аналитиков, "Кинжалами" могут обстреливать центры принятия решений или цели в странах НАТО. Ракеты летят в 10 раз быстрее скорости звука, их почти невозможно перехватить существующими системами ПВО.

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Российская армия не готова применять гиперзвуковые ракеты "Кинжал" для войны в Украине. Такое мнение выразил в беседе с "Радио НВ" аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

"Кинжал" — это дорогая ракета, она превосходит по стоимости обычные российские ракеты, их практически невозможно перехватить существующими системами противовоздушной обороны, заметил он.

ВС РФ уже несколько раз применяли "Кинжалы", сигнал воздушной тревоги включали после попадания ракет, подчеркнул специалист.

Масштабы разрушений не отличаются от обычной российской ракеты, такие снаряды, по его мнению, можно применять по ценным объектам — центрам принятия решений или целям в странах НАТО.

"Понятно, что россияне пока к этому не готовы", – продолжил Михайлов.

"Кинжалы" перекинули в Беларусь

Перевозку "Кинжалов" и истребителей МиГ-31К в Беларусь эксперт расценил как элемент силовой дипломатии — это угроза для НАТО и Украины, чтобы с ней считались при ведении войны.

Норвежское издание Faktisk опубликовало спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Labs на которых видны 3 российских самолета МиГ-31К на авиабазе Мачулищи к югу от Минска.

[ + – ] Ракета "Кинжал" лежит на земле рядом с самолетом

Рядом с одним из самолетов хорошо видно, что на земле находится ракета "Кинжал", отметило издание.

Разведка Великобритании сообщала о переброске в Беларусь 2 истребителей МиГ-31К, способных нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Военная разведка страны считает, что при дальности попадания более 2 тыс. километров "Кинжалы" дадут России преимущество в плане обстрелов объектов в Украине.

Ракеты "Кинжал" летят в десять раз быстрее скорости звука

Ракеты "Кинжал" официально представил президент России Владимир Путин в марте 2018 года. Снаряд способен развивать скорость до 12 350 километров в час, в 10 раз больше скорости звука.

"Кинжалы" могут быть оснащены обычными и ядерными боеголовками.

Бывший глава норвежской разведки Мортен Хага Лунде в 2020 году предупреждал об угрозе этих типов ракет. В то время они были размещены на самолетах на авиабазе Оленья к югу от Мурманска.

"Мы наблюдали за испытаниями баллистической ракеты "Кинжал". Наши расчеты показывают, что если эта ракета будет запущена с самолета над Кольским полуостровом, время предупреждения составит примерно 40 минут с момента вылета самолета до попадания ракеты в цель в Норвегии", — говорил Лунде.

Напомним, что 20 октября в Беларуси поднимали истребители МиГ-31К с ракетами "Кинжал", белорусские военные тогда говорили о плановом патрулировании границ.

В Белом дом не смогли подтвердить переброску гиперзвукового оружия в Беларусь. В Вашингтоне не видят желания Беларуси ввязаться в войну с Украиной.