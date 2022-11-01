РФ могла перебросить в Беларусь гиперзвуковые ракеты "Кинжал", — разведка Британии (фото)

Базирование "Кинжалов" в Беларуси дает России небольшое преимущество в плане нанесения ударов по дополнительным целям на территории Украины.

Related video

Россия, вероятно, перебросила в Беларусь два истребителя МиГ-31К, которые способны нести новейшие гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Об этом сообщает разведка Великобритании.

В ведомстве опубликовали спутниковый снимок за 17 октября, который показывает, что на белорусском аэродроме Мачулищи припаркованы два МиГ-31К. Также возле них хранился контейнер, который связан с ракетами "Кинжал".

В Минобороны отметили, что такой тип вооружения размещен в России с 2018 года, но раньше его не развертывали в Беларуси. ВС РФ время от времени запускают "Кинжалы" по территории Украины, но их запасы очень ограничены. Кроме того, такой тип ракет используют против целей, имеющих ограниченное оперативное значение.

В разведке Британии считают, что имея дальность действия более 2000 км, базирование "Кинжалов" в Беларуси дает России небольшое преимущество в плане нанесения ударов по дополнительным целям на территории Украины. Вероятно их развертывание сделано с целью изобразить странам Запада Беларусь как все большего соучастника войны против Украины.

Что известно о ракетах "Кинжал"?

Кинжал — российский ракетный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Он способен поражать цели на дальности более 2 000 км. При этом ракета гарантировано преодолевает все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны. Эксплуатация началась в 2018 году.

Напомним, 20 октября в Беларуси подняли истребители МиГ-31К с ракетами "Кинжал" с аэродромов в Мачулищах и Барановичах. Белорусское Минобороны объяснило маневры российской авиагруппы плановым патрулированием границ.

Ранее, 18 октября СМИ сообщали, что РФ перебросила три истребителя МиГ-31К с ракетами "Кинжал".