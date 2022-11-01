РФ могла перекинути до Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал", — розвідка Британії (фото)

Базування "Кинджалів" у Білорусі дає Росії невелику перевагу в плані завдання ударів по додаткових цілям на території України.

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Росія, ймовірно, перекинула в Білорусь два винищувачі МіГ-31К, які здатні нести нові гіперзвукові ракети "Кинджал". Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

У відомстві опублікували супутниковий знімок за 17 жовтня, який показує, що на білоруському аеродромі Мачулищі припарковано два МІГ-31К. Також біля них зберігався контейнер, пов'язаний із ракетами "Кинджал".

У Міноборони зазначили, що такий тип озброєння розміщений у Росії з 2018 року, але раніше його не розгортали у Білорусі. ЗС РФ час від часу запускають "Кинджали" по території України, але їх запаси дуже обмежені. Крім того, такий тип ракет використовують проти цілей, що мають обмежене оперативне значення.

У розвідці Британії вважають, що маючи дальність дії понад 2000 км, базування "Кинджалів" у Білорусі дає Росії невелику перевагу в плані завдання ударів по додаткових цілях на території України. Ймовірно, їхнє розгортання зроблено з метою зобразити країнам Заходу Білорусь як все більшого співучасника війни проти України.

Що відомо про ракети "Кинджал"?

"Кинджал" — російський ракетний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Він здатний вражати цілі на відстані понад 2 000 км. Водночас ракета гарантовано долає всі наявні та розроблювані системи протиповітряної та протиракетної оборони. Експлуатація розпочалася у 2018 році.

Нагадаємо, 20 жовтня у Білорусі підняли винищувачі МіГ-31К з ракетами "Кинджал" з аеродромів у Мачулищах та Барановичах. Білоруське Міноборони пояснило маневри російської авіагрупи плановим патрулюванням кордонів.

Раніше, 18 жовтня ЗМІ повідомляли, що РФ перекинула три винищувачі МіГ-31К з ракетами "Кинджал".