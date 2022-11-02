Дороге задоволення: у CIT оцінили готовність Росії застосувати ракети "Кинджал" в Україні

За словами аналітиків, "Кинджалами" можуть обстрілювати центри ухвалення рішень або цілі у країнах НАТО. Ракети летять у 10 разів швидше за швидкість звуку, їх майже неможливо перехопити існуючими системами ППО.

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Російська армія не готова застосовувати гіперзвукові ракети "Кинджал" для війни в Україні. Таку думку висловив у розмові з "Радіо НВ" аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

"Кинджал" — це дорога ракета, вона перевершує за вартістю звичайні російські ракети, їх практично неможливо перехопити існуючими системами протиповітряної оборони, зазначив він.

ЗС РФ вже кілька разів застосовували "Кинджали", сигнал повітряної тривоги включали після влучення ракет, наголосив фахівець.

Масштаби руйнувань не відрізняються від звичайної російської ракети, такі снаряди, на його думку, можна застосовувати по цінних об'єктах — центрах прийняття рішень чи цілях у країнах НАТО.

"Зрозуміло, що росіяни поки до цього не готові", — продовжив Михайлов.

"Кинджали" перекинули до Білорусі

Перевезення "Кинджалів" та винищувачів МіГ-31К до Білорусі експерт розцінив як елемент силової дипломатії — це загроза для НАТО та України, щоб з нею рахувалися під час війни.

Норвезьке видання Faktisk опублікувало супутникові знімки, зроблені компанією Planet Labs на яких видно 3 російські літаки МіГ-31К на авіабазі Мачуліщі на південь від Мінська.

[ + – ] Ракета "Кинджал" лежить на землі поряд із літаком

Поряд з одним із літаків добре видно, що на землі знаходиться ракета "Кинджал", зазначило видання.

Розвідка Великобританії повідомляла про перекидання до Білорусі 2 винищувачів МіГ-31К, здатних нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Військова розвідка країни вважає, що за дальності попадання понад 2 тис. кілометрів "Кинджали" дадуть Росії перевагу щодо обстрілів об'єктів в Україні.

Ракети "Кинджал" летять у десять разів швидше за швидкість звуку

Ракети "Кинджал" офіційно представив президент Росії Володимир Путін у березні 2018 року. Снаряд здатний розвивати швидкість до 12 350 кілометрів на годину, в 10 разів більше від швидкості звуку.

"Кинджали" можуть бути оснащені звичайними та ядерними боєголовками.

Колишній глава норвезької розвідки Мортен Хаґа Лунде у 2020 році попереджав про загрозу цих типів ракет. На той час вони були розміщені на літаках на авіабазі Оленья на південь від Мурманська.

"Ми спостерігали за випробуваннями балістичної ракети "Кинжал". Наші розрахунки показують, що якщо ця ракета буде запущена з літака над Кольським півостровом, час попередження складе приблизно 40 хвилин з моменту вильоту літака до попадання ракети в ціль у Норвегії", — говорив Лунде.

Нагадаємо, що 20 жовтня у Білорусі піднімали винищувачі МіГ-31К з ракетами "Кинджал", білоруські військові тоді говорили про планове патрулювання кордонів.

У Білому домі не змогли підтвердити перекидання гіперзвукової зброї до Білорусі. У Вашингтоні не бачать бажання Білорусі вплутатися у війну з Україною.