США не можуть підтвердити перекидання "Кинджалів" у Білорусь, — Кірбі

За словами чиновника, у Білому домі не вбачають у Мінська зацікавленості у тому, щоб безпосередньо вступити у війну проти України.

Related video

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу заявив, що Сполучені Штати не мають підтверджень того, що Росія перекидає гіперзвукову зброю до Білорусі.

"Я не можу підтвердити повідомлення про те, що гіперзвукові ракети були розгорнуті у Білорусі", — сказав Кірбі.

Американський урядовець додав, що Вашингтон не помітив жодних ознак того, що білоруські військові зацікавлені в тому, щоб взяти участь у війні проти України.

Раніше Кірбі стверджував, що Росія та Білорусь можуть нарощувати війська на кордоні з Україною з метою відтягнути українські сили з півдня чи сходу. Однак не відомо, чи буде для Мінська це якимось стратегічним зрушенням, щоб вплутатися у російсько-українську війну.

Важливо

Чому почастішали повітряні тривоги, коли їх не можна ігнорувати й що РФ привезла в Білорусь

"Це може бути спроба просто подивитися, чи зможуть вони відвернути ЗСУ на ту частину свого кордону, щоб їх не можна було використати деінде на Донбасі або на півдні, і тут це може бути тактикою", — сказав Кірбі.

Нагадаємо, за даними британської розвідки 1 листопада Росія, ймовірно, перекинула на білоруському аеродромі Мачулищі два винищувачі МіГ-31К, які можуть нести гіперзвукову зброю. Також біля них було помічено два контейнери для зберігання ракет "Кинжал".

Активісти Співтовариства залізничників Білорусі оприлюднили дані, що свідчать про перекидання до Росії 20 бойових машин піхоти з Білорусі. Пізніше склад із технікою було помічено у Луганській області.