США не могут подтвердить переброску "Кинжалов" в Беларусь, — Кирби

По словам чиновника, в Белом доме не усматривают у Минска заинтересованности в том, чтобы напрямую вступить в войну против Украины.

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга заявил, что у Соединенных Штатов нет подтверждений того, что Россия перебрасывает гиперзвуковое оружие в Беларусь.

"Я не могу подтвердить сообщение о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Беларусь", — сказал Кирби.

Американский чиновник добавил, что Вашингтон не заметил никаких признаков того, что белорусские военные заинтересованы в том, чтобы ввязаться в войну против Украины.

Ранее Кирби утверждал, что Россия и Беларусь могут наращивать войска на границе с Украиной с целью оттянуть украинские силы с юга или востока. Однако не известно, будет ли для Минска это неким стратегическим сдвигом, чтобы ввязаться в российско-украинскую войну.

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"Это может быть попытка просто посмотреть, смогут ли они отвлечь ВСУ на ту часть своей границы, чтобы их нельзя было использовать где-либо еще на Донбассе или на юге, и здесь это может быть тактикой", — сказал Кирби.

Напомним, по данным британской разведки 1 ноября Россия, вероятно, перебросила на белорусский аэродроме Мачулищи два истребителя МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковое оружие. Также возле них были замечены два контейнера для хранения ракет "Кинжал".

Активисты Сообщества железнодорожников Беларуси обнародовали данные, свидетельствующие о переброске в Россия 20 боевых машины пехоты из Беларуси. Позже состав с техникой был замечен в Луганской области.