Почему участились воздушные тревоги, когда их нельзя игнорировать и что РФ привезла в Беларусь

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Масштабные тревоги объявляются в нескольких случаях:

когда в Черное море выходят корабли, пускающие "Калибры";

когда в небо над Каспием, российскими областями, соседствующими с Украиной и над Беларусью взлетают стратегические бомбардировщики "Ту", с которых запускают крылатые ракеты дальнего действия;

когда в небо взлетает МиГ-31 К (БМ), способный пускать гиперзвуковые ракеты "Кинжал" с заявленным радиусом действия 2000 км.

Есть еще промежуточные варианты с беспилотниками, но они не моментальные. Летят сравнительно долго, поэтому тревоги в основном объявляются постепенно.

Так вот, в последнее время многие масштабные тревоги были связаны с тем, что россияне перебросили в Беларусь два МиГ-31. Пока все эти белорусские тревоги были "холостыми", потому что не было ясно, были ли "Кинжалы" прикручены к истребителям.

Эта "дура" является гиперзвуковой ракетой, которая разгоняется до 4+ тыс. км/ч, поэтому сбить ее почти невозможно (по крайней мере, имеющимися у Украины средствами).

Их у россиян очень мало (как говорят разведки). В Украине был один известный случай, когда Россия заявила, что ударила "Кинжалами" по Делятину Ивано-Франковской области, однако их видеоподтверждение оказалось фейковым, потому что было снято на востоке Украины задолго до того.

Подтвержденным Воздушными Силами Украины был удар "Кинжалами" по Виннице 7 августа.

Сегодня британская разведка сообщила, что обнаружила на аэродроме в белорусских Мачулищах контейнеры для тех же "Кинжалов". Британцы считают, что это делается, чтобы показать еще большую вовлеченность белорусов в войну. Типа, не факт, что будут пулять.

[ + – ] Гиперзвуковая ракета "Кинжал", прикрепленная к самолету

Но сам факт обнаружения очень тревожен, потому что быстро укрыться от этих ракет нереально. Как и сбить их, о чем было описано выше. Потому не стоит игнорировать тревоги. Поверьте, их объявляют не просто так. Даже когда они потом не сбываются. Берегите себя и близких!

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