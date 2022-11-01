Бои без остановки. Записки с кровавой мясорубки фронта

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Related video

Когда первый БТР россиян ворвался под огнем в село с нашей стороны, мы получили приказ отходить. Я прикинул скорость бэтэра, расстояние в три перекрестка – у нас осталось меньше минуты, чтобы прыгнуть в машину и дать газу. Наступление россиян продолжалось с утра. Шли волнами, пехота на бронетехнике.

Перед этим густо положили по нам пушками и минометами, дальше колонны по 7-8 БМД в сопровождении танков завозили пехотинцев вплотную к нашим позициям, сбрасывали их, отходили. Одни немедленно закреплялись и вели бой с нашими, другие обреченно лежали тесными кучами в укрытиях. Каждый раз русские забрасывали свою живую силу все ближе и ближе к нам.

Мы, постоянно корректируя огонь артиллерии, наблюдали разбросанные трупы по дорогам; некоторые из них горели, как будто политые напалмом; в других местах мы видели, как отчаянно рубится с атакующими наша пехота.

Наконец-то пришло время, когда очередная волна накрыла и нас с головой: группа бронетехники стремительно ворвалась в село с того края, где была наша позиция, и нам пришел приказ отходить.

Последнее, что я увидел, была реактивная граната, улетевшая в первый БТР россиян, оставляя в воздухе след. Мы же успели только схватить свои беспомощные в этом контексте 5.45 и спрыгнуть – все, кто был – в один джип.

Однако оказалось, что другая колонна россиян зашла в центр села, став у нас на пути отхода. Одна из боевых машин десанта ехала по нашей улице, ее уже заметил Олег.

Стартуя со двора на асфальт, мы с русской БМД увидели друг друга, расстояние между нами было метров 80. Я разглядел надписи на башне и боках, а также большие глаза ехавшей на броне пехоты.

Нас спасло то, что ''беха'' уже поворачивала направо, и ее две спаренные пушки — 100-миллиметровая и автоматически 30-мм посмотрели на нас только потому, что разворачивался корпус машины.

[ + – ] Игорь Луценко, военнослужащий ВСУ Фото: Facebook Игорь Луценко

Россияне, очевидно, держались крепко за броню, потому не открыли вовремя по нам огонь. Я успел, сдавая назад, развернуться и исчезнуть за первым попавшимся поворотом. Ни одна из пуль, хаотично летавших во всех направлениях, не коснулась нас.

Источник

Важно