Чому почастішали повітряні тривоги, коли їх не можна ігнорувати й що РФ привезла в Білорусь

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Related video

Масштабні тривоги оголошують у кількох випадках:

коли в Чорне море виходять кораблі, що пускають "Калібри";

коли в небо над Каспієм, російськими областями, що є сусідами з Україною, та над Білоруссю злітають стратегічні бомбардувальники "Ту", з яких запускають крилаті ракети дальньої дії;

коли в небо злітає МіГ-31 К (БМ), здатний пускати гіперзвукові ракети "Кинджал" із заявленим радіусом дії 2000 км.

Є ще проміжні варіанти з безпілотниками, але вони миттєві. Летять порівняно довго, тому тривоги переважно оголошуються поступово.

Так ось, останнім часом багато масштабних тривог були пов'язані з тим, що росіяни перекинули в Білорусь два МІГ-31. Поки що всі ці білоруські тривоги були "холостими", бо не було ясно, чи були "Кинджали" прикручені до винищувачів.

Ця "дура" є гіперзвуковою ракетою, яка розганяється до 4+ тис. км/год, тому збити її майже неможливо (принаймні наявними в Україні засобами).

Їх у росіян дуже мало (як кажуть розвідки). В Україні був один відомий випадок, коли Росія заявила, що вдарила "Кинджалами" по Делятину Івано-Франківської області, проте їхнє відеопідтвердження виявилося фейковим, бо було зняте на сході України задовго до того.

Підтвердженим Повітряними силами України був удар "Кинджалами" по Вінниці 7 серпня.

Сьогодні британська розвідка повідомила, що виявила на аеродромі в білоруських Мачулищах контейнери для тих же "Кинджалів". Британці вважають, що це робиться, щоб показати ще більшу залученість білорусів до війни. Типу, не факт, що пулятимуть.

[ + – ] Гіперзвукова ракета "Кинджал", прикріплена до літака

Але сам факт виявлення дуже тривожний, тому що швидко сховатись від цих ракет нереально. Як і збити їх, про що було написано вище. Тому не варто ігнорувати тривоги. Повірте, їх оголошують не просто так. Навіть коли вони потім не справджуються. Бережіть себе та близьких!

Джерело

Важливо