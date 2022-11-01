Чому почастішали повітряні тривоги, коли їх не можна ігнорувати й що РФ привезла в Білорусь
"Сьогодні британська розвідка повідомила, що виявила на аеродромі в білоруських Мачулищах контейнери для гіперзвукових ракет "Кинджал". Ця ракета розганяється до 4+ тис. км на годину, і практично неможливо її збити". Думка.
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Масштабні тривоги оголошують у кількох випадках:
- коли в Чорне море виходять кораблі, що пускають "Калібри";
- коли в небо над Каспієм, російськими областями, що є сусідами з Україною, та над Білоруссю злітають стратегічні бомбардувальники "Ту", з яких запускають крилаті ракети дальньої дії;
- коли в небо злітає МіГ-31 К (БМ), здатний пускати гіперзвукові ракети "Кинджал" із заявленим радіусом дії 2000 км.
Є ще проміжні варіанти з безпілотниками, але вони миттєві. Летять порівняно довго, тому тривоги переважно оголошуються поступово.
Так ось, останнім часом багато масштабних тривог були пов'язані з тим, що росіяни перекинули в Білорусь два МІГ-31. Поки що всі ці білоруські тривоги були "холостими", бо не було ясно, чи були "Кинджали" прикручені до винищувачів.
Ця "дура" є гіперзвуковою ракетою, яка розганяється до 4+ тис. км/год, тому збити її майже неможливо (принаймні наявними в Україні засобами).
Їх у росіян дуже мало (як кажуть розвідки). В Україні був один відомий випадок, коли Росія заявила, що вдарила "Кинджалами" по Делятину Івано-Франківської області, проте їхнє відеопідтвердження виявилося фейковим, бо було зняте на сході України задовго до того.
Підтвердженим Повітряними силами України був удар "Кинджалами" по Вінниці 7 серпня.
Сьогодні британська розвідка повідомила, що виявила на аеродромі в білоруських Мачулищах контейнери для тих же "Кинджалів". Британці вважають, що це робиться, щоб показати ще більшу залученість білорусів до війни. Типу, не факт, що пулятимуть.
Але сам факт виявлення дуже тривожний, тому що швидко сховатись від цих ракет нереально. Як і збити їх, про що було написано вище. Тому не варто ігнорувати тривоги. Повірте, їх оголошують не просто так. Навіть коли вони потім не справджуються. Бережіть себе та близьких!Важливо