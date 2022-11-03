"Путін не ікона": у Зеленського розповіли, що чекає на РФ найближчим часом (відео)

За словами радника глави ОП, за останні кілька місяців у РФ зруйнувався міф про непереможну національну армію і стали помітними ознаки "гниття" режиму.

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У міру того, як українські військові просуватимуться до міжнародно визнаних кордонів України з Росією, Кремль втрачатиме управління своєю країною. Такий прогноз озвучив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в етері національного телемарафону у четвер, 3 листопада.

"У міру того, як наші хлопці будуть просуватися до міжнародно визнаних кордонів, кількість ексцесів зростатиме. Тому що країна втрачає керованість і розуміє, що Путін — не ікона, не вождь. А досить примітивна людина, яка помилилася в оцінці того, що він робить", — сказав Подоляк.

Він підкреслив, що вже зараз у сучасній Росії помітні ознаки "гниття" режиму та ознаки того, що поступово втрачається керованість силовою вертикаллю.

Як приклад Подоляк навів випадки відмов від мобілізації у регіонах та підриви військкоматів.

Радник керівника ОП також сказав, що не здивується тому факту, якщо найближчим часом тридцять відсотків населення Російської Федерації буде визнано "українськими диверсантами" за відмову підкорятися розпорядженням, які стосуються війни з Україною.

Крім того, Подоляк сказав в етері про те, що у РФ зруйнувався міф про військову міць національної армії, оскільки росіяни показали, що практично не здатні воювати.

Раніше Фокус писав про те, що президент Росії Володимир Путін припустився катастрофічної помилки в Україні. За даними журналістів, які наводять слова західних керівників, війна в Україні й надалі буде затяжною, важкою та кривавою. Незважаючи на те, що частина російського керівництва стурбована наслідками війни.

Крім того, ми писали про те, що бажання президента Росії Володимира Путіна до створення конкурентоспроможної військової промисловості нереалізовано. Так, у Росії великі проблеми з ланцюжками поставок та з військово-промисловою базою.