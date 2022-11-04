"З повагою та теплотою": Путін розповів, як Росія ставиться до українців

Ситуація в Україні, як сказав президент РФ, стала смертоносною для Москви і тому розпочав війну. Тепер Володимир Путін каже, як йому важко та гірко через бійню нібито одного народу.

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Росія нібито завжди ставилася до України та її мешканців "з повагою та теплотою". Про це сказав президент Росії Володимир Путін на зустрічі з нагоди десятиліття відтворення російського історичного та російського військово-історичного товариства.

Путін підкреслив, що попри війну в Росії добре ставляться до українців. Якби в лютому РФ не розпочала війну, все обернулося б найгіршими для Кремля позиціями, продовжив він.

"Ситуацію в Україні її так звані друзі довели до тієї стадії, коли вона стала смертоносною для Росії та самогубною для самого українського народу", — заявив президент РФ.

Водночас президент визнав, що від розв'язаної ним війни в Україні важко і гірко, адже бойові дії йдуть "всередині одного народу". Він також згадав події 1917 року.

"Вони (країни Заходу) переслідували свої інтереси, послаблювали та рвали історичну Росію на частини. І сьогодні, безперервно постачаючи зброю в Україну, перекидаючи туди найманців, вони абсолютно безжальні до її громадян", — сказав він.

Польща, як сказав Путін, досі не відмовилася від ідеї поглинання України та захоплення територій.

"А ідейка то, вона жива. І ідея поглинання України, вона нікуди не поділася. Але це ніхто майже не знає, це тільки в архівних документах. Напевно, не напевно, а точно, вже навіть йдеться про це — ідея повернення тих територій, які були забрані від Польщі", — сказав він.

Після розпаду СРCР, на думку президента країни-агресора, західні країни почали втручатися у внутрішні справи України та з Росією "намагалися зробити те саме".

Реакція влади України на виступ Путіна

Представники української влади та військове командування на момент публікації новини не прокоментували заяву Путіна про його ставлення до України.

Нагадаємо, що Путін дозволив відправляти воювати в Україну ув'язнених із непогашеною судимістю за тяжкі злочини.

У Росії можуть провести другу хвилю мобілізації взимку. Підприємства вже змушують працівників нести військові квитки, а сам призов провести простіше, адже Путін не підписував указ про завершення мобілізації.

В Офісі президента говорять про втрату Кремля управління Росією, якщо українські військові просунуться на фронті до міжнародно визнаних кордонів України з РФ. Путін є досить примітивним і помилився в оцінці своїх дій, думають на Банковій.