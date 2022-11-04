Путин назвал депортацию гражданских из Херсона "защитой населения от боевых действий"

Оккупационные власти вывозят местных жителей на левый берег Днепра под видом эвакуации.

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Президент России Владимир Путин заявил, что жителей Херсона нужно вывезти из зоны боевых действий. Об этом сообщает "РИА Новости".

Оккупационные власти Херсона вывозят местных жителей из города на левый берег Днепра под видом эвакуации. Таким образом планируют вывезти десятки тысяч человек вглубь оккупированных территорий.

Теперь Владимир Путин заявил, что надо вывезти гражданское население из зоны боевых действий, чтобы люди не страдали. Также президент страны-агрессора отметил, что несмотря на официальное завершение частичной мобилизации, в армию уже набрали 318 тысяч человек.

"У нас 318 уже тысяч (мобилизованных), почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается", — отметил Путин.

Отметим, вчера в сети появились фотографии центра Херсона. Оккупанты сняли с администраций флаг РФ. В ВСУ заявили, что оккупанты хотят заманить бойцов ВСУ для создания сюжета для пропагандистов.

Напомним, несколько ранее ВС РФ вывезли из Херсона все "скорые", автобусы и пожарные машины. По данным ГУР, оккупанты принудительно выселяют жителей города из собственных квартир и домов в рамках "эвакуации".

Ранее гауляйтер Херсонщины не исключил отступление ВС РФ на левый берег Днепра.