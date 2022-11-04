Путін назвав депортацію цивільних із Херсона "захистом населення від бойових дій"

Окупаційна влада вивозить місцевих жителів на лівий берег Дніпра під виглядом евакуації.

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що мешканців Херсона потрібно вивезти із зони бойових дій. Про це повідомляє "РИА Новости".

Окупаційна влада Херсона вивозить місцевих жителів із міста на лівий берег Дніпра під виглядом евакуації. Так планують вивезти десятки тисяч людей углиб окупованих територій.

Тепер Володимир Путін заявив, що треба вивезти цивільне населення із зони бойових дій, щоб люди не страждали. Також президент країни-агресора зазначив, що незважаючи на офіційне завершення часткової мобілізації, в армію вже набрали 318 тисяч осіб.

"У нас 318 уже тисяч (мобілізованих), чому 318 тисяч? Тому що добровольці йдуть. Кількість добровольців не скорочується", — зазначив Путін.

Зазначимо, учора у мережі з'явилися фото центру Херсона. Окупанти зняли з адміністрацій прапор РФ. У ЗСУ заявили, що окупанти хочуть заманити бійців ЗСУ для створення сюжету для пропагандистів.

Нагадаємо, дещо раніше ЗС РФ вивезли з Херсона всі "швидкі", автобуси та пожежні машини. За даними ГУР, окупанти примусово виселяють мешканців міста із власних квартир і будинків у межах "евакуації".

Раніше гауляйтер Херсонщини не заперечив можливості відступу ЗС РФ на лівий берег Дніпра.