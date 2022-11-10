У Путина заканчиваются варианты маневров в войне против Украины, — Bloomberg

Глава Кремля, по мнению журналистов, терпит серьезные поражения не только на военном, но и политическом фронте.

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Масштабный отвод войск РФ из оккупированного Херсона свидетельствует о серьезном провале российского президента Владимира Путина на фронте. Об этом говорится в материале Bloomberg.

По мнению журналистов, с каждым днем у президента РФ Владимира Путина остается все меньше возможностей для маневров в отношении Украины. Трудности для Кремля накапливаются как внутри страны, так и за ее пределами.

Масштабный отвод войск РФ из Херсона, как говорится в материале Bloomberg, свидетельствует о серьезном провале Путина на фронте. Отсутствие главы Кремля на заседании Минобороны, во время которого был отдан приказ о передислокации на левый берег Днепра, журналисты объясняют тем, что президент не хочет себя связывать с военными поражениями.

"Решение Путина не ехать на саммит G20, который состоится на следующей неделе в Индонезии, подчеркивает снижение его дипломатического влияния. Путин мог бы обратиться за дипломатическим прикрытием к лидеру Китая Си Цзиньпину или премьер-министру Индии Нарендре Моди. Но на прошлой неделе оба послали сигналы недовольства: Си предостерег от любого применения ядерного оружия, а индийский политик Моди дал понять Москве, что развивающиеся страны "очень остро чувствуют боль" от разжигания конфликта и отсутствия продовольственной и энергетической безопасности", — говорится в материале Bloomberg.

Из-за военного провала ВС РФ на Херсонском направлении и международной изоляции, по словам журналистов, у Владимира Путина остается все меньше возможностей для маневров в отношении Украины.

Днем ранее агентство Bloomberg писало о том, что президент России Владимир Путин не поедет на саммит G20, который пройдет в Индонезии. Глава Кремля, по данным журналистов, хочет дистанцироваться от потенциальных обвинений со стороны США в совершении военных преступлений на территории Украины.

Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин теряет контроль над ближайшим окружением и сталкивается с крахом своего режима в Кремле.