Хвороба Лаврова: у Bellingcat з'ясовували, чи був госпіталізований глава МЗС РФ (відео)

Тіммі Аллен опублікував фото Лаврова та супутникові знімки лікарні на курорті Нуса-Дуа. Деталі зображення вказували на те, що російський міністр міг бути біля лікарні, проте пізніше Аллен видалив публікацію.

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Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова опублікувала відео з метою спростувати інформацію про те, що російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова було госпіталізовано після приїзду в Індонезію. Однак у низці ЗМІ, зокрема на румунському сайті HotNews, з'явилася інформація про те, що журналістам Bellingcat вдалося довести, що Лавров усе ж таки потрапив до госпіталю після приїзду на саміт G20.

Захарова 14 листопада записала відео, де Лавров відповідає на питання про стан свого здоров'я. Глава МЗС відповів, що чутки про його хворобу — це гра, яка зовсім не нова в політиці.

У зв'язку з цим один із членів слідчої групи Bellingcat Тіммі Аллен у себе в Twitter опублікував фото з Лавровим і порівняв деталі зображень із супутниковими знімками, які нібито вказують на те, що російський міністр знаходився біля лікарні на курорті Нуса-Дуа, де є фізіотерапевтична клініка та центр діалізу.

[ + – ] Скріншот видаленого повідомлення Тіммі Аллена

Крім того, Аллен також опублікував координати місця, де було зроблено фото, показавши, що співробітники Лаврова зробили їх у прибудові до лікарні Нуса-Дуа.

[ + – ] Супутниковий знімок лікарні на курорті Нуса-Дуа

Тим часом публікація Аллена у Twitter, на яку посилаються журналісти HotNews, стала недоступною. Пізніше він повідомив, що помилився з геолокацією.

Нагадаємо, що агентство Associated Press із посиланням на індонезійських чиновників повідомило, що глава МЗС РФ Сергій Лавров потрапив у лікарню після свого приїзду в Індонезію для участі у саміті "Великої двадцятки". Повідомлялося, що в міністра проблеми із серцем, проте Марія Захарова спростувала інформацію і заявила, що ці дані є "вищим пілотажем фейків".