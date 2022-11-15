Розповів про "неонацистів": Лавров прокоментував слова Зеленського на G20, — Bloomberg

Журналісти зазначили, що Лавров використав риторику Путіна перед вторгненням 24 лютого. Учасники саміту не стали бойкотувати виступ російського міністра, але явно втомилися від пихатості подібних заяв.

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який очолив російську делегацію на саміті G20 в Індонезії, взяв слово після виступу президента України Володимира Зеленського. Глава дипломатичного відомства не став нічого вигадувати і користувався аргументами президента Путіна перед вторгненням 24 лютого, назвавши виступ Зеленського русофобським та розповідаючи про "неонацистів". Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Глядачі пишуть, що Лавров не залишав залу засідань під час віртуального виступу Зеленського. Після того, як український президент закінчив виступ, Лавров взяв слово і заявив, що повинен йому відповісти.

Лавров схарактеризував слова українського президента, назвавши риторику войовничою, агресивною та русофобською. Також міністр вкотре заявив, що Росія бореться з "неонацистами" в Україні й захищає російськомовне населення, підкресливши "необґрунтованість" вимог, що висуваються Зеленським.

"Я у своєму виступі поцікавився, що робили б, скажімо, наші західні колеги якби Бельгія заборонила французьку мову, точно так, як Україна заборонила російську у всіх сферах без винятку. Відповідей не було", — сказав Лавров журналістам.

Журналісти зазначають, що під час виступу російського міністра учасники саміту не залишали масово своїх місць, що стало своєрідною риторичною перемогою Росії, проте реакція в залі була стриманою, що говорить про те, що інші світові лідери втомилися від пихатості подібних заяв Кремля.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський взяв участь на саміті "Великої двадцятки". Під час виступу український лідер запропонував формулу мирного врегулювання ситуації в Україні, але при цьому наголосив, що українська сторона не піде на підписання "Мінська-3" і не йтиме на поступки у питаннях суверенітету та територіальної цілісності.

Після прибуття Лаврова на саміт "Великої двадцятки" у низці західних ЗМІ з'явилася інформація, що голову російської делегації госпіталізували через проблеми із серцем. Журналісти Bellingcat провели розслідування і спираючись на супутникові знімки, намагалися визначити локацію, щоб підтвердити дані про госпіталізацію Лаврова.