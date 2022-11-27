ЗС РФ завдали ракетних ударів по Кривому Розі: знищено залізничну інфраструктуру (відео)

Під час обстрілу зафіксовано два прильоти ракет, а через масштабні руйнування можливість пересування залізницею відсутня.

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У суботу, 27 листопада, ЗС РФ здійснили масовані ракетні удари по Кривому Розі. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі підтвердив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

За його словами, російські війська здійснили як мінімум два ракетні удари по Кривому Розі.

Під вогонь ЗС РФ, зазначає Олександр Вілкул, потрапили об'єкти транспортної інфраструктури.

"Руйнування значні. Наслідки з'ясовуються", — додав керівник військової адміністрації міста.

Інформацію про масовані ракетні удари ЗС РФ по Кривому Розі також підтвердив голова Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко. З його слів, серйозно постраждала транспортна інфраструктура міста, а масштаби руйнувань встановлюються фахівцями.

Керівник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко в ефірі національного телемарафону уточнив, що ЗС РФ атакувала залізницю. Після прильоту ракет, які спровокували серйозні руйнування, можливість пересування залізничним сполученням відсутня.

"Потрапляння у нас було на території Криворізького району, Лозуватська громада, по залізничній інфраструктурі. Було два попадання ракетами, тип ракети встановлюється. Значних руйнувань і пересування залізницею немає. Деякий час ці шляхи не працюватимуть", — підкреслив Ситниченко і додав, що постраждалих внаслідок ракетних ударів ЗС РФ немає.

[ + – ] У Кривому Розі зруйновано залізничну інфраструктуру після ракетних ударів ЗС РФ

Зазначимо, що 26 листопада російські війська здійснили авіаудар по місту Часів Яр Донецької області. Внаслідок прильоту ракети було зруйновано багатоквартирний житловий будинок, а кілька мирних жителів отримали різні поранення.

Також повідомлялося, що найближчим часом ЗС РФ можуть посилити ракетні удари. Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія попередив, що вже наступного тижня Росія може знову атакувати критичну інфраструктуру України для занурення країни у блекаут.