Британия ввела санкции против РФ за удары по инфраструктуре Украины
Под ограничения попали 12 старших командиров ВС РФ, а также иранские официальные лица и компании, ответственные за производство и поставки беспилотников в Россию.
Великобритания ввела санкции в отношении РФ за атаки по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под ограничения также попали иранские компании и официальные лица, причастные к производству и поставке в Россию беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба правительства Соединенного Королевства во вторник, 13 декабря.
"Сообщение обнародовано в тот момент, когда Россия активизирует свою кампанию террора против Украины, нанося удары по важнейшей энергетической инфраструктуре и погружая ее население в темную и леденящую зиму", — говорится в сообщении.
Под санкции попали 12 высших командиров российских вооруженных сил, в том числе подразделений, причастных к нападениям на украинские города. Генерал-майор Роберт Баранов, идентифицированный расследованием Bellingcat как командир подразделения, ответственного за программирование и наведение российских крылатых ракет, также оказался в санкционном списке, сообщили власти Великобритании.
Под санкции со стороны РФ попали:
- Генерал-полковник Сергей Викторович Каракаев — командующий Ракетными войсками стратегического назначения;
- Генерал-полковник Теплинский Михаил Юрьевич — командующий ВДВ;
- Генерал-лейтенант Михаил Михайлович Матвеевский — командующий ракетными войсками и артиллерией;
- Генерал-лейтенант Николай Михайлович Паршин — начальник Главного ракетно-артиллерийского управления;
- Генерал-лейтенант Санчик Александр Семенович – командующий 35-й общевойсковой армией;
- Генерал-лейтенант Михаил Степанович Зусько — начальник штаба Группы войск России (Запад);
- Генерал-майор Авдеев Алексей Вячеславович — командир 3-й мотострелковой дивизии;
- Генерал-майор Роберт Баранов – директор Главного вычислительного центра Генерального штаба;
- Генерал-майор Новиков Александр Владимирович – начальник Управления создания и управления беспилотными летательными аппаратами;
- Генерал-майор Олег Юрьевич Цоков — командир 144-й мотострелковой дивизии;
- Полковник Георгий Иванович Шуваев – начальник Ракетных войск и артиллерии 1-й танковой армии;
- Полковник Евгений Николаевич Журавлев — командир 4-й танковой дивизии.
Санкции Великобритании против Ирана:
- MADO — Компания Одже Парваз Мадо Нафар;
- Юсеф Абуталеби – директор MADO;
- Абдолла Мехраби — Бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — руководитель организации КСИР по исследованиям ASF и Организации джихада достаточности (SSJO);
- Профессор Афшин Хадже Фард — глава Организации авиационной промышленности Ирана.
Напомним, недавно в энергетической компании YASNO сообщили, что из-за ударов ВС РФ по инфраструктуре украинцам придется жить в условиях регулярных отключений электроэнергии до конца марта.
В свою очередь в Министерстве иностранных дел России оправдались, что Вооруженные силы РФ наносят удары по инфраструктуре, "которая помогает убивать русских".