Британия ввела санкции против РФ за удары по инфраструктуре Украины

Под ограничения попали 12 старших командиров ВС РФ, а также иранские официальные лица и компании, ответственные за производство и поставки беспилотников в Россию.

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Великобритания ввела санкции в отношении РФ за атаки по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под ограничения также попали иранские компании и официальные лица, причастные к производству и поставке в Россию беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба правительства Соединенного Королевства во вторник, 13 декабря.

"Сообщение обнародовано в тот момент, когда Россия активизирует свою кампанию террора против Украины, нанося удары по важнейшей энергетической инфраструктуре и погружая ее население в темную и леденящую зиму", — говорится в сообщении.

Под санкции попали 12 высших командиров российских вооруженных сил, в том числе подразделений, причастных к нападениям на украинские города. Генерал-майор Роберт Баранов, идентифицированный расследованием Bellingcat как командир подразделения, ответственного за программирование и наведение российских крылатых ракет, также оказался в санкционном списке, сообщили власти Великобритании.

Под санкции со стороны РФ попали:

Генерал-полковник Сергей Викторович Каракаев — командующий Ракетными войсками стратегического назначения;

Генерал-полковник Теплинский Михаил Юрьевич — командующий ВДВ;

Генерал-лейтенант Михаил Михайлович Матвеевский — командующий ракетными войсками и артиллерией;

Генерал-лейтенант Николай Михайлович Паршин — начальник Главного ракетно-артиллерийского управления;

Генерал-лейтенант Санчик Александр Семенович – командующий 35-й общевойсковой армией;

Генерал-лейтенант Михаил Степанович Зусько — начальник штаба Группы войск России (Запад);

Генерал-майор Авдеев Алексей Вячеславович — командир 3-й мотострелковой дивизии;

Генерал-майор Роберт Баранов – директор Главного вычислительного центра Генерального штаба;

Генерал-майор Новиков Александр Владимирович – начальник Управления создания и управления беспилотными летательными аппаратами;

Генерал-майор Олег Юрьевич Цоков — командир 144-й мотострелковой дивизии;

Полковник Георгий Иванович Шуваев – начальник Ракетных войск и артиллерии 1-й танковой армии;

Полковник Евгений Николаевич Журавлев — командир 4-й танковой дивизии.

Санкции Великобритании против Ирана:

MADO — Компания Одже Парваз Мадо Нафар;

Юсеф Абуталеби – директор MADO;

Абдолла Мехраби — Бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — руководитель организации КСИР по исследованиям ASF и Организации джихада достаточности (SSJO);

Профессор Афшин Хадже Фард — глава Организации авиационной промышленности Ирана.

Напомним, недавно в энергетической компании YASNO сообщили, что из-за ударов ВС РФ по инфраструктуре украинцам придется жить в условиях регулярных отключений электроэнергии до конца марта.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел России оправдались, что Вооруженные силы РФ наносят удары по инфраструктуре, "которая помогает убивать русских".