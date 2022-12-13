Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Веерные отключения после обстрелов РФ

Британия ввела санкции против РФ за удары по инфраструктуре Украины

Пожар на ТЭЦ, пожар тэц, тэц пожар, пожар тэц фото, удар по тэц, тэц обстрел, тэц взрыв
Фото: ГСЧС | Британия ввела ограничения против РФ за атаки на инфраструктуры

Под ограничения попали 12 старших командиров ВС РФ, а также иранские официальные лица и компании, ответственные за производство и поставки беспилотников в Россию.

Related video

Великобритания ввела санкции в отношении РФ за атаки по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под ограничения также попали иранские компании и официальные лица, причастные к производству и поставке в Россию беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба правительства Соединенного Королевства во вторник, 13 декабря.

"Сообщение обнародовано в тот момент, когда Россия активизирует свою кампанию террора против Украины, нанося удары по важнейшей энергетической инфраструктуре и погружая ее население в темную и леденящую зиму", — говорится в сообщении.

Под санкции попали 12 высших командиров российских вооруженных сил, в том числе подразделений, причастных к нападениям на украинские города. Генерал-майор Роберт Баранов, идентифицированный расследованием Bellingcat как командир подразделения, ответственного за программирование и наведение российских крылатых ракет, также оказался в санкционном списке, сообщили власти Великобритании.

Под санкции со стороны РФ попали:

  • Генерал-полковник Сергей Викторович Каракаев — командующий Ракетными войсками стратегического назначения;
  • Генерал-полковник Теплинский Михаил Юрьевич — командующий ВДВ;
  • Генерал-лейтенант Михаил Михайлович Матвеевский — командующий ракетными войсками и артиллерией;
  • Генерал-лейтенант Николай Михайлович Паршин — начальник Главного ракетно-артиллерийского управления;
  • Генерал-лейтенант Санчик Александр Семенович – командующий 35-й общевойсковой армией;
  • Генерал-лейтенант Михаил Степанович Зусько — начальник штаба Группы войск России (Запад);
  • Генерал-майор Авдеев Алексей Вячеславович — командир 3-й мотострелковой дивизии;
  • Генерал-майор Роберт Баранов – директор Главного вычислительного центра Генерального штаба;
  • Генерал-майор Новиков Александр Владимирович – начальник Управления создания и управления беспилотными летательными аппаратами;
  • Генерал-майор Олег Юрьевич Цоков — командир 144-й мотострелковой дивизии;
  • Полковник Георгий Иванович Шуваев – начальник Ракетных войск и артиллерии 1-й танковой армии;
  • Полковник Евгений Николаевич Журавлев — командир 4-й танковой дивизии.

Санкции Великобритании против Ирана:

  • MADO — Компания Одже Парваз Мадо Нафар;
  • Юсеф Абуталеби – директор MADO;
  • Абдолла Мехраби — Бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — руководитель организации КСИР по исследованиям ASF и Организации джихада достаточности (SSJO);
  • Профессор Афшин Хадже Фард — глава Организации авиационной промышленности Ирана.

Напомним, недавно в энергетической компании YASNO сообщили, что из-за ударов ВС РФ по инфраструктуре украинцам придется жить в условиях регулярных отключений электроэнергии до конца марта.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел России оправдались, что Вооруженные силы РФ наносят удары по инфраструктуре, "которая помогает убивать русских".