Цена останется прежней: "Укрзалізниця" запускает первые женские купе в поездах

Первые билеты в женские купе будут доступны к продаже в конце июня. На время пилотного периода женские купе будут доступны на 4 рейсах дальнего сообщения, которые вышли в лидеры по числу зарегистрированных конфликтных случаев.

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В понедельник, 12 июня официальная пресс-служба "Укрзалізниця" сообщила, что запустила первые женские купе на ряде своих поездов. Об этом указано на официальной странице "Укрзалізниці" в Facebook.

"Укрзалізниця" в пилотном режиме открыла продажу билетов в женские купе. Продажа таких билетов будет происходить исключительно в мобильном приложении "Укрзалізниці": для того чтобы получить доступ к функции, достаточно обновить приложение", — сообщает пресс-служба.

Поезда с доступными в женское купе билетами будут отмаркированы в приложении соответственно, посадка будет доступна исключительно для женщин и детей в возрасте до 6 лет. Стоимость проезда в женских купе не будет отличаться от обычной, количество билетов на один заказ будет ограничено четырьмя билетами.

Во время пилотного периода женские купе будут доступны на 4 рейсах дальнего сообщения, которые находятся среди лидеров по количеству зарегистрированных конфликтных случаев с начала года:

Поезд №81 Киев – Ужгород;

Киев – Ужгород; Поезд №41 Днепр – Трускавец;

Днепр – Трускавец; Поезд №75 Киев – Кривой Рог;

Киев – Кривой Рог; Поезд №15 Харьков – Ясиня.

В пресс-службе указывают, что билеты в женские купе на этих поездах будут в продаже уже с 30 июня.

Напомним, с середины февраля 2023 года "Укрзализныця" добавила два новых пассажирских поезда на Польшу с целью обеспечить ежедневное железнодорожное сообщение. Первый поезд будет следовать по маршруту Харьков, Киев — Перемышль, другой последует по пути Киев — Варшава, Хелм.

Также напомним, в начале марта "Укрзалізниця" опубликовала перечень самых часто забываемых в вагонах поездов вещей.