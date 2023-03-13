Топ-5 забываемых вещей: в УЗ рассказали о самых странных находках в поездах

Чтобы не выйти из вагона без кошелька, документов или номерного знака для авто, украинцам советуют проводить обязательный переучет перечня из списка компании.

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"Укрзалізниця" ежегодно находит и возвращает владельцам около 63% вещей, забытых в поездах во время путешествия. Представители перевозчика рассказали, какие вещи чаще всего забывают украинцы в поездах.

По официальной информации компании, уже с начала 2023 года пассажиры 1370 раз обращались в контактный центр с просьбами найти потерянные вещи.

"Очень часто наши пассажиры забывают в поездах кошельки, игрушки, телефоны, зарядные устройства, ноутбуки, документы, часы и ключи. Поэтому советуем перед выходом из вагона лишний раз провести "переучет" именно этих вещей в карманах и чемоданах", — сообщают в УЗ.

Топ-5 самых часто забываемых в поездах вещей:

мобильные телефоны;

детские игрушки;

зарядные устройства;

кошельки;

документы.

Из более оригинальных находок, сотрудники перечисляют номерные знаки для автомобиля, церковную шапку, детский горшок, тепловизор, рулон линолеума, медицинский корсет, конную амуницию, капы для зубов, аппарат для выращивания семян, белье, кукол ручной работы и шахматную доску.

"С начала года уже были случаи, когда пассажиры случайно обменивались чемоданами, а также оставляли в туалете золотые кольца с драгоценными камнями. Мы находили лицензию на продажу алкоголя, лыжное снаряжение, детские коляски, разные суммы денег, спрятанные в постель. Один раз был большой тубус с плакатом", — рассказала "УП" исполняющая обязанности руководительницы контактного центра "Укрзалізниці" Анна Пилипенко.

Что делать, если вы забыли вещи в поезде?

По информации компании, в случае утери вещей в поезде не стоит паниковать. Следует сразу же после обнаружения потери обратиться в контакт центр УЗ по номеру телефона 0 800 503 111.

Также пассажир может оставить сообщение через форму обратной связи в приложениях Apple Messages, Telegram, Viber, Facebook Messenger или заполнить на официальном сайте обратную форму, с описанием потерянной вещи.

Напомним, с 11 марта "Укрзалізниця" начинает серию плановых ремонтов инфраструктуры на трех направлениях, в связи с чем меняет расписание движения четырех десятков поездов.

Также в августе прошлого года "Укрзалізниця" официально запустила новое мобильное приложение, позволяющее быстро предоставлять информацию о рейсах и напрямую продавать билеты пассажирам без комиссии.