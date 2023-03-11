"Начинаем с трех направлений": "Укрзалізниця" меняет расписание движения четырех десятков поездов

Укрзалізниця начинает серию плановых ремонтов инфраструктуры на трех направлениях, из-за чего будет изменено расписание движения десятков поездов.

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В компании "Укрзалізниця" объявили о начале серии плановых ремонтов инфраструктуры, которые позволят ускорить движение и гарантировать более безопасные и качественные маршруты. Об этом сообщают в телеграмм-канале УЗ.

"Начинаем с трех важных участков:

Фастов — Казатин. На период этих работ все поезда на участке будут замедлены на 5-25 минут. Это будет касаться сразу 37 поездов.

Одесса — Подольск в период с 27.03.2023 по 14.04.2023. Изменяется расписание движения 9 поездов до 5 мин на пути следования.

Также изменятся расписания движения ряда поездов раховского направления, здесь остановимся немного подробнее", — говорится в сообщении "Укрзалізниці".

Изменения в графиках движения ждут следующие поезда:

Поезд №55 "Киев — Рахов" . С 26 марта по 9 мая он будет отправляться из Киева в 18:41 и прибывать на конечную станцию в Ивано-Франковске (вместо Рахова) в 08:12. Обратный рейс №56 "Рахов — Киев" с 27 марта по 10 мая будет отправляться из Ивано-Франковска (вместо Рахова) и будет следовать привычному расписанию движения (Ивано-Франковск 20:50, Киев 09:22).

. С 26 марта по 9 мая он будет отправляться из Киева в 18:41 и прибывать на конечную станцию в Ивано-Франковске (вместо Рахова) в 08:12. Обратный рейс №56 "Рахов — Киев" с 27 марта по 10 мая будет отправляться из Ивано-Франковска (вместо Рахова) и будет следовать привычному расписанию движения (Ивано-Франковск 20:50, Киев 09:22). Станция "Ясиня" станет временной конечной для поезда №95/96 "Киев — Рахов" в период с 26 марта по 9 мая (во время отправления из Ясини — с 27 марта по 10 мая) за исключением выходных дней. Каждую субботу и каждое воскресенье поезд прибывает и отправляется с привычной конечной станции "Рахов".

в период с 26 марта по 9 мая (во время отправления из Ясини — с 27 марта по 10 мая) за исключением выходных дней. Каждую субботу и каждое воскресенье поезд прибывает и отправляется с привычной конечной станции "Рахов". Для поезда №25/26 "Одесса — Рахов" от 26 марта до 9 мая (при отправлении из Яремче — от 27 марта до 10 мая) за исключением выходных дней временной конечной станцией станет Яремче. Каждую субботу и каждое воскресенье поезд прибывает и отправляется с привычной конечной станции Рахов.

от 26 марта до 9 мая (при отправлении из Яремче — от 27 марта до 10 мая) за исключением выходных дней временной конечной станцией станет Яремче. Каждую субботу и каждое воскресенье поезд прибывает и отправляется с привычной конечной станции Рахов. С 27 марта по 10 мая региональный поезд №809/810 "Львов — Рахов — Львов" будет курсировать только в выходной день, а пригородный поезд №6441/6442 "Коломыя — Деловое — Коломыя" будет следовать в сообщении "Коломыя — Яремче — Коломыя" ( кроме выходных, когда будет доезжать до Делового). "Марморосский экспресс" №753/754/755/756 "Рахов — Валя Вишеулуй — Рахов" не будет курсировать с 27 марта по 10 мая.

В УЗ добавили, что с 12 марта возвращается рейс №807/808 "Львов — Коломыя — Львов", а все графики можно найти в приложении "Укрзалізниці".

Ранее "Укрзалізниця" объявила о начале трехлетней программы "Железная украинизация". Ее цель — полностью избавиться от имперских и российских названий на любых объектах железнодорожного транспорта. Программа рассчитана на 3 года и будет реализовываться в 3 этапа.

"Укрзалізниця" добавила 2 новых пассажирских поезда на Польшу. Первый будет следовать по маршруту "Харьков, Киев — Перемышль", другой пойдет по пути "Киев — Варшава, Хелм".