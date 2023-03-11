"Починаємо з трьох напрямків": "Укрзалізниця" змінює розклад руху чотирьох десятків потягів
Укрзалізниця розпочинає серію планових ремонтів інфраструктури на трьох напрямках, через що буде змінено розклад руху десятків потягів.
В компанії "Укрзалізниця" оголосили про початок серії планових ремонтів інфраструктури, які дозволять пришвидшити рух та гарантувати безпечніші та якісніші маршрути. Про це повідомляють в телеграм-каналі УЗ.
"Починаємо з трьох важливих дільниць:
- Фастів — Козятин. На період цих робіт усі поїзди на дільниці будуть сповільнені на 5-25 хв. Це стосуватиметься одразу 37 поїздів.
- Одеса — Подільськ у період з 27.03.2023 по 14.04.2023. Змінюється розклад руху 9 поїздів до 5 хв на шляху прямування.
- Також зазнають змін розклади руху низки поїздів рахівського напрямку, тут зупинимось трохи детальніше", — йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".
Зміни у графіках руху чекають на такі потяги:
- Потяг №55 "Київ — Рахів". Від 26 березня до 9 травня він вирушатиме з Києва о 18:41 та прибуватиме на кінцеву станцію в Івано-Франківську (замість Рахова) о 08:12. Зворотний рейс №56 "Рахів — Київ" від 27 березня до 10 травня відправлятиметься з Івано-Франківська (замість Рахова) та прямуватиме за звичним розкладом руху (Івано-Франківськ 20:50, Київ 09:22).
- Станція "Ясіня" стане тимчасовою кінцевою для поїзда №95/96 "Київ — Рахів" у період від 26 березня до 9 травня (під час відправлення з Ясіні — від 27 березня до 10 травня) за винятком вихідних днів. Щосуботи та щонеділі поїзд прибуватиме та вирушатиме зі звичної кінцевої станції "Рахів".
- Для поїзда №25/26 "Одеса — Рахів" від 26 березня до 9 травня (при відправленні з Яремче — від 27 березня до 10 травня) за винятком вихідних днів тимчасовою кінцевою станцією стане Яремче. Щосуботи та щонеділі потяг прибуватиме та відправлятиметься зі звичної кінцевої станції Рахів.
- Від 27 березня по 10 травня регіональний поїзд №809/810 "Львів — Рахів — Львів" курсуватиме тільки у вихідний день, а приміський поїзд №6441/6442 "Коломия — Ділове — Коломия" прямуватиме у сполученні "Коломия — Яремче — Коломия" (окрім вихідних, коли доїжджатиме до Ділового). "Мармароський експрес" №753/754/755/756 "Рахів — Валя Вішеулуй — Рахів" не курсуватиме від 27 березня по 10 травня.
В УЗ додали, що від 12 березня повертається рейс №807/808 "Львів — Коломия — Львів", а усі графіки можна знайти у застосунку "Укрзалізниці".
Раніше "Укрзалізниця" оголосила про початок трирічної програми "Залізна українізація". Її мета — повністю позбутися імперських та російських назв на будь-яких об’єктах залізничного транспорту. Програма розрахована на 3 роки й буде реалізовуватися у 3 етапи.
"Укрзалізниця" додала 2 нові пасажирські потяги на Польщу. Перший слідуватиме за маршрутом "Харків, Київ — Перемишль", інший піде шляхом "Київ — Варшава, Хелм".