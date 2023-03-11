"Починаємо з трьох напрямків": "Укрзалізниця" змінює розклад руху чотирьох десятків потягів

Укрзалізниця розпочинає серію планових ремонтів інфраструктури на трьох напрямках, через що буде змінено розклад руху десятків потягів.

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В компанії "Укрзалізниця" оголосили про початок серії планових ремонтів інфраструктури, які дозволять пришвидшити рух та гарантувати безпечніші та якісніші маршрути. Про це повідомляють в телеграм-каналі УЗ.

"Починаємо з трьох важливих дільниць:

Фастів — Козятин. На період цих робіт усі поїзди на дільниці будуть сповільнені на 5-25 хв. Це стосуватиметься одразу 37 поїздів.

Одеса — Подільськ у період з 27.03.2023 по 14.04.2023. Змінюється розклад руху 9 поїздів до 5 хв на шляху прямування.

Також зазнають змін розклади руху низки поїздів рахівського напрямку, тут зупинимось трохи детальніше", — йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Зміни у графіках руху чекають на такі потяги:

Потяг №55 "Київ — Рахів" . Від 26 березня до 9 травня він вирушатиме з Києва о 18:41 та прибуватиме на кінцеву станцію в Івано-Франківську (замість Рахова) о 08:12. Зворотний рейс №56 "Рахів — Київ" від 27 березня до 10 травня відправлятиметься з Івано-Франківська (замість Рахова) та прямуватиме за звичним розкладом руху (Івано-Франківськ 20:50, Київ 09:22).

. Від 26 березня до 9 травня він вирушатиме з Києва о 18:41 та прибуватиме на кінцеву станцію в Івано-Франківську (замість Рахова) о 08:12. Зворотний рейс №56 "Рахів — Київ" від 27 березня до 10 травня відправлятиметься з Івано-Франківська (замість Рахова) та прямуватиме за звичним розкладом руху (Івано-Франківськ 20:50, Київ 09:22). Станція "Ясіня" стане тимчасовою кінцевою для поїзда №95/96 "Київ — Рахів" у період від 26 березня до 9 травня (під час відправлення з Ясіні — від 27 березня до 10 травня) за винятком вихідних днів. Щосуботи та щонеділі поїзд прибуватиме та вирушатиме зі звичної кінцевої станції "Рахів".

у період від 26 березня до 9 травня (під час відправлення з Ясіні — від 27 березня до 10 травня) за винятком вихідних днів. Щосуботи та щонеділі поїзд прибуватиме та вирушатиме зі звичної кінцевої станції "Рахів". Для поїзда №25/26 "Одеса — Рахів" від 26 березня до 9 травня (при відправленні з Яремче — від 27 березня до 10 травня) за винятком вихідних днів тимчасовою кінцевою станцією стане Яремче. Щосуботи та щонеділі потяг прибуватиме та відправлятиметься зі звичної кінцевої станції Рахів.

від 26 березня до 9 травня (при відправленні з Яремче — від 27 березня до 10 травня) за винятком вихідних днів тимчасовою кінцевою станцією стане Яремче. Щосуботи та щонеділі потяг прибуватиме та відправлятиметься зі звичної кінцевої станції Рахів. Від 27 березня по 10 травня регіональний поїзд №809/810 "Львів — Рахів — Львів" курсуватиме тільки у вихідний день, а приміський поїзд №6441/6442 "Коломия — Ділове — Коломия" прямуватиме у сполученні "Коломия — Яремче — Коломия" (окрім вихідних, коли доїжджатиме до Ділового). "Мармароський експрес" №753/754/755/756 "Рахів — Валя Вішеулуй — Рахів" не курсуватиме від 27 березня по 10 травня.

В УЗ додали, що від 12 березня повертається рейс №807/808 "Львів — Коломия — Львів", а усі графіки можна знайти у застосунку "Укрзалізниці".

Раніше "Укрзалізниця" оголосила про початок трирічної програми "Залізна українізація". Її мета — повністю позбутися імперських та російських назв на будь-яких об’єктах залізничного транспорту. Програма розрахована на 3 роки й буде реалізовуватися у 3 етапи.

"Укрзалізниця" додала 2 нові пасажирські потяги на Польщу. Перший слідуватиме за маршрутом "Харків, Київ — Перемишль", інший піде шляхом "Київ — Варшава, Хелм".